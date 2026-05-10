ஞாயிறு, 10 மே 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (11:15 IST)

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!

தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் உரையின் தொடக்கத்திலேயே உணர்வுப்பூர்வமான நன்றிகளை பகிர்ந்து கொண்டார். டெல்லியில் இருந்து நேரில் வந்து வாழ்த்திய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை "மை பிரதமர் ராகுல் காந்தி" என விளித்து அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் வருகை தனக்கு பெரும் பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மேலும், தனது நீண்ட கால நண்பரும், தமிழக அரசியலில் தனக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி வருபவருமான பிரவீன் சக்கரவர்த்திக்கும் பிரத்யேகமாக நன்றியினை தெரிவித்தார். ஒரு நண்பராகத் தோள் கொடுத்து நின்ற பிரவீன் சக்கரவர்த்தியின் பங்களிப்பை மேடையிலேயே அவர் அங்கீகரித்தது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
 
தனது அரசு அமைவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மற்றும் ஆதரவு தெரிவித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், இடதுசாரித் தலைவர்கள், முஸ்லீம் லீக் நிர்வாகிகள் என அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் தனது மனமார்ந்த நன்றிகளை விஜய் உரித்தாக்கினார். "இது ஒரு தனிமனிதனின் வெற்றி அல்ல; மாற்றத்தை விரும்பும் ஜனநாயக சக்திகளின் கூட்டு வெற்றி" என அவர் முழங்கினார். அரசியல் எல்லைகளைக் கடந்து தனக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த ஆதரவு, தமிழகத்தை ஒரு புதிய வளர்ச்சிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்ல உதவும் என்ற நம்பிக்கையை அவர் வெளிப்படுத்தினார்.
 
