முதல்வர் விஜய் தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்: பாஜக
தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஷாத் பூனாவாலா தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், திரையுலகில் வெற்றிகளை தந்தது போலவே, அரசியலிலும் விஜய் "தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற போதிலும், ஆட்சி அமைக்க தேவையான தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ளது.
இன்று முறைப்படி முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய்க்கு பல சவால்கள் காத்திருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய பூனாவாலா, மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி ஒரு நிலையான ஆட்சியை அவர் வழங்குவார் என்று நம்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
சினிமா பாணியில் அல்லாமல், யதார்த்த அரசியலில் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் இயங்கும் இந்த அரசு, நிர்வாக ரீதியாக எத்தகைய வெற்றிகளைத் தேடித்தரப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதே அரசியல் விமர்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
Edited by Siva