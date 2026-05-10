ஞாயிறு, 10 மே 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. ஹாலிவுட்
Written By Webdunia
Last Modified: ஞாயிறு, 10 மே 2026 (12:43 IST)

முதல்வர் விஜய் தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்: பாஜக

vijay
தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஷாத் பூனாவாலா தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், திரையுலகில் வெற்றிகளை தந்தது போலவே, அரசியலிலும் விஜய் "தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற போதிலும், ஆட்சி அமைக்க தேவையான தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ளது. 
 
இன்று முறைப்படி முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய்க்கு பல சவால்கள் காத்திருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய பூனாவாலா, மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி ஒரு நிலையான ஆட்சியை அவர் வழங்குவார் என்று நம்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சினிமா பாணியில் அல்லாமல், யதார்த்த அரசியலில் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் இயங்கும் இந்த அரசு, நிர்வாக ரீதியாக எத்தகைய வெற்றிகளைத் தேடித்தரப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதே அரசியல் விமர்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

விஜய் 6 மணிக்கு மேல வேலை செய்யமாட்டார்!. இதுதான் காரணம்!. ஷோபா சந்திரசேகர் பேட்டி!..

விஜய் 6 மணிக்கு மேல வேலை செய்யமாட்டார்!. இதுதான் காரணம்!. ஷோபா சந்திரசேகர் பேட்டி!..நடிகர் விஜய் 30 வருடங்களுக்கு மேலாக சினிமாவில் நடித்தவர். அதன் மூலம் தனக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தையே உருவாக்கியவர்.

ஒன்னு நீ.. இன்னொன்னு நான்.. நமக்குள்ள வேற யாரும் நடுவுல வந்திடக்கூடாது.. விஜய்யின் பழைய வீடியோ வைரல்...!

ஒன்னு நீ.. இன்னொன்னு நான்.. நமக்குள்ள வேற யாரும் நடுவுல வந்திடக்கூடாது.. விஜய்யின் பழைய வீடியோ வைரல்...!நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் போர்க்களமாக மாறியுள்ளது.

அரசியலுக்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டு வருகிறேன்!. 15 வருடங்களுக்கு முன்பே சொன்ன விஜய்!...

அரசியலுக்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டு வருகிறேன்!. 15 வருடங்களுக்கு முன்பே சொன்ன விஜய்!...நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். அதன்பின் தொடர்ந்த் பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கடத்தில் முன்னணி நடிகராக மாறினார்

ஆண்டவன் கைவிடமாட்டான்!..நல்லதே நடக்கும்.. வெங்கட் பிரபு டிவிட்!..

ஆண்டவன் கைவிடமாட்டான்!..நல்லதே நடக்கும்.. வெங்கட் பிரபு டிவிட்!..ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த ஏப்ரல் கடந்த மே 4ம் தேதி எண்ணப்பட்டது.

தவெக ஆட்சியமைக்க திமுக இடையூறு செய்யாது, மற்றொரு தேர்தலை திமுக விரும்பவில்லை.. மு.க.ஸ்டாலின்

தவெக ஆட்சியமைக்க திமுக இடையூறு செய்யாது, மற்றொரு தேர்தலை திமுக விரும்பவில்லை.. மு.க.ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றிற்கு அளித்துள்ள பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com