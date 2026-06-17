தொடர்புடைய செய்திகள்
- சென்னையின் எந்த பகுதியில் விமான நிலையம் அமைத்தாலும் அது ஆபத்து தான்: புவியியல் வல்லுனர்கள்
- விஜயை காரி துப்பிட்டு இன்னைக்கு ஏன் அவர போய் பாக்குறே!.. FEFSI விஜயன் கோபம்!..
- காங்கிரஸின் வியூக குழுவில் ஜான் ஆரோக்யசாமி?.. ராகுலிடம் விஜய் சொன்னது என்ன?..
- மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...
- தமிழ்நாட்டை கடனிலிருந்து மீட்க என்ன செய்ய வேண்டும்?!.. நிதியமைச்சர் சொல்வது என்ன?..
காஞ்சிபுரத்தில் 200 ஏக்கர் தொழிற்பூங்கா அமைக்கும் மதர்சன் குழுமம்.. வேலைவாய்ப்பு கொட்ட போகுதா?
நொய்டாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பிரபல வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான மதர்சன் குழுமம் , தனது எலக்ட்ரானிக்ஸ் உதிரிபாகங்கள் சார்ந்த அனைத்து வணிகங்களையும் ஒரே கூரையின் கீழ் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காகத் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனது 200 ஏக்கர் தொழிற்பூங்காவில் இந்த ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை இந்நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது. ஜப்பானை சேர்ந்த பிரபல வர்த்தக நிறுவனமான சோஜிட்ஸ் உடன் கூட்டாளியாக இணைந்து இந்த மெகா திட்டத்தை மதர்சன் குழுமம் செயல்படுத்துகிறது.
இந்த காஞ்சிபுரம் தொழிற்பூங்காவில் மொபைல் கவர் டிஸ்ப்ளே, சூரிய ஆற்றல் உதிரிபாகங்கள் , எச்விஏசி சிஸ்டம்கள் மற்றும் மேம்பட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பதற்கான அதிநவீன ஆலைகள் அமையவுள்ளன.
ஒரே இடத்தில் அனைத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தயாரிப்புகளையும் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பதுடன், விநியோக சங்கிலியும் எளிதாகும். மதர்சன் மற்றும் சோஜிட்ஸ் நிறுவனங்களின் இந்த புதிய கூட்டணி திட்டம், தமிழ்நாட்டின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வதுடன், காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கிக் கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Edited by Siva