திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (14:09 IST)

எதிர்பார்த்ததை விட அதிகம்.. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணி குறித்து உதயநிதி..!

எதிர்பார்த்ததை விட அதிகம்.. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணி குறித்து உதயநிதி..!
தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப் பணியின் மூலம், எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவைவிட மிக அதிகமான வாக்காளர் பெயர்களை தேர்தல் ஆணையம் நீக்கியுள்ளதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்த சிறப்புத் திருத்த பணிக்கு தேவையான கால அவகாசம் வழங்கப்படவில்லை என்றும், இது குறித்து தொடக்கம் முதலே திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
 
தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களும், சென்னையில் மட்டும் 14 லட்சம் வாக்காளர்களும் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். பீகார் போன்ற மாநிலங்களிலும் இதேபோல் அதிகப்படியான நீக்கங்கள் நடைபெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை மீண்டும் பட்டியலில் சேர்க்க திமுக முகவர்கள் மக்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள் என்றார். 
 
பொதுமக்கள் ஜனவரி 18-ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், பெயர் விடுபட்டவர்கள் உரிய படிவங்களை சமர்ப்பித்து மீண்டும் தங்களது வாக்குரிமையை பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran
 

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்றும், இதற்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில், சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ராம் நாராயண் பாகேல் என்ற தொழிலாளி திருட்டு பட்டம் சுமத்தப்பட்டு அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தாக்கப்படும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அவரிடம் "நீ வங்கதேசத்தவரா?" என்று கேட்டு தாக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலத்த காயமடைந்த பாகேல் ரத்த வாந்தி எடுத்து உயிரிழந்தார்.

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் குறித்து, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில், குடும்ப எதிர்ப்பை மீறி கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட 19 வயது கர்ப்பிணி பெண் மான்யா பாட்டீல், அவரது தந்தையாலேயே அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"சாரி மம்மி, சாரி டாடி”. கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த கணினி அறிவியல் மாணவி..!

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில், ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த 20 வயது பொறியியல் மாணவி பிரின்சி குமாரி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com