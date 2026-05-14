மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 என மாற்றப்படுவது எப்போது? முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!
தமிழ்நாடு மகளிர் நலனில் ஒரு மைல்கல்லாக விளங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்.
இதன்படி, நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் ரூ. 1,000 உரிமைத் தொகை மிக விரைவில் அவர்களின் வங்கித் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
தேர்தல் வாக்குறுதியின் போது அறிவிக்கப்பட்டபடி, இந்தத் தொகையை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்க அரசு கொள்கை ரீதியாக உறுதியாக உள்ளது. இருப்பினும், தற்போதைய நிதிநிலைச் சூழல் மற்றும் பயனாளிகளின் விவரங்களைச் சரிபார்க்கும் கூடுதல் தொழில்நுட்பப் பணிகள் காரணமாக, இந்த உயர்வை அமல்படுத்தச் சற்று கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதாக முதலமைச்சர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
அரசு நிர்வாகத்தில் நிலவும் நிதி நெருக்கடிகளைக் கையாண்டு, அதே சமயம் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதே அரசின் நோக்கம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்களுக்கும், விடுபட்ட தகுதியான பெண்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு விரைவில் நிதி பகிர்வு தொடங்கும்.
ரூ. 2,500 உயர்வு என்பது வெறும் வாக்குறுதி மட்டுமல்ல, அது நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் ஒரு லட்சியம் என்று கூறியுள்ள முதலமைச்சர், இதற்கான திட்டமிடல்கள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.