திருமணம் ஆகாதவர்கள் மது குடித்தால் ரூ.5000 அபராதம்..மது குடித்தவர்களின் தகவல் சொன்னால் ரூ.2000 பரிசு.. வித்தியாசமான கிராமம்..
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அடுத்த விழுந்தமாவடி மீனவ கிராமம் மதுவுக்கு எதிராக ஒரு முன்மாதிரியான அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
"மதுவை ஒழிப்போம், மக்களை காப்போம்!" என்ற முழக்கத்துடன் ஊர் பஞ்சாயத்து சார்பில் விழிப்புணர்வு பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமத்தின் அமைதியை காக்கும் பொருட்டு, திருமணம் ஆகாத இளைஞர்கள் மது அருந்த முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மீறினால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும், குடிபோதையில் பொதுமடத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ தகராறு செய்வோருக்கும் இதே அபராதம் பொருந்தும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மது அருந்துபவர்கள் குறித்து தகவல் அளிப்போருக்கு ரூ.2,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்ற அதிரடி உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்து கடந்த 10 நாள்களாக கிராமத்தில் குடும்ப சண்டைகள் இன்றி அமைதி நிலவுவதாக ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த முன்மாதிரியான முயற்சியை பல்வேறு தரப்பினரும் சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டி வருகின்றனர். விழுந்தமாவடி கிராமத்தை போல தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து கிராமங்களும் இது போன்ற மது ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாகவும் கோரிக்கையாகவும் உள்ளது.
Edited by Siva