  4. MK Stalin Urges PM Modi to Cancel NEET Re-exam and Allow Class 12 Based Admissions
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (08:35 IST)

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முக ஸ்டாலின் திடீர் கடிதம்.. என்ன எழுதியுள்ளார்?

நீட் தேர்வு ரத்து
Publish: Fri, 15 May 2026 (08:30 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (08:35 IST)
மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வை நடத்துவதில் நிலவும் குளறுபடிகள் மற்றும் மாணவர்களின் மன உளைச்சலைக் கருத்தில் கொண்டு, நீட் மறுதேர்வு நடத்தும் முடிவைக் கைவிட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையை முன்னிறுத்தி, மாணவர்களின் நலன் காக்க இந்த முக்கிய கோரிக்கையை அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
 
இந்த கடிதத்தில், நீட் தேர்வினால் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், மாநில அரசுகளே அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள MBBS இடங்களை +2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் நிரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் நுழைவுத்தேர்வுகள் ஊரக மற்றும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைப்பதாக உள்ளதாலும், தேர்வு முறைகளில் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாவதாலும், பழைய முறையிலான மதிப்பெண் அடிப்படையிலான சேர்க்கையே சிறந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விரைந்து முடிவெடுத்து, மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே தமிழக அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது. கல்வி உரிமை மற்றும் மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்டும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்தத் துணிச்சலான கோரிக்கை, மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
