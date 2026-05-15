தொடர்புடைய செய்திகள்
- இன்று முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்ந்த்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...!
- ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் விபத்து!.. மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் மரணம்!..
- அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்!. அழைப்புவிடுத்த தவெக!.. கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி...
- ஜீரோ ஊழல்!.. ஜீரோ கமிஷன்!.. தலைவர் சொல்லிட்டாரு!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி!..
- வீட்டிலிருந்து கோட்டைக்கு 17 கி.மீ!.. டிராப்பிக்கில் தவிக்கும் சாமானியர்கள்!.. வீடு மாறுவாரா விஜய்?...
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முக ஸ்டாலின் திடீர் கடிதம்.. என்ன எழுதியுள்ளார்?
மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வை நடத்துவதில் நிலவும் குளறுபடிகள் மற்றும் மாணவர்களின் மன உளைச்சலைக் கருத்தில் கொண்டு, நீட் மறுதேர்வு நடத்தும் முடிவைக் கைவிட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையை முன்னிறுத்தி, மாணவர்களின் நலன் காக்க இந்த முக்கிய கோரிக்கையை அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
இந்த கடிதத்தில், நீட் தேர்வினால் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், மாநில அரசுகளே அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள MBBS இடங்களை +2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் நிரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் நுழைவுத்தேர்வுகள் ஊரக மற்றும் ஏழை எளிய மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைப்பதாக உள்ளதாலும், தேர்வு முறைகளில் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாவதாலும், பழைய முறையிலான மதிப்பெண் அடிப்படையிலான சேர்க்கையே சிறந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விரைந்து முடிவெடுத்து, மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே தமிழக அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது. கல்வி உரிமை மற்றும் மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்டும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்தத் துணிச்சலான கோரிக்கை, மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
10 மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகம்.. மதிய சாப்பாடும் இங்கே தான்.. இப்படி ஒரு முதல்வரா? ஆச்சரியத்தில் ஊழியர்கள்..!
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.