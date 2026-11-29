இண்டியா கூட்டணியினர் பேச்சுவார்த்தை ஓவர்!.. என்ன முடிவெடுக்கப்போகிறார் ஸ்டாலின்?..
பாராளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த நினைத்த பாஜக தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வந்தது. இதற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. நாளை இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கும் நிலையில் திமுக திடீரென இந்த மசோதாவை ஆதரிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
இது இண்டியா கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இதையடுத்து இன்று மதியம் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மம்தா பானர்ஜி, டி கே சிவகுமார் உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்களும் சென்னை வந்து திமுக தலைவர் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் நேரடியாக பேசினர்..
ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முக ஸ்டாலின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் உரையாடினார்கள். அப்போது, பாஜகவின் மறுவரைவு மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு கொடுக்கக் கூடாது என்று அவர்கள் முக ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது.
அதன்பின் அவர்கள் கிளம்பி சென்றனர். முக ஸ்டாலின் வெளியே வாசல் வரை வந்து அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்தார். இதையடுத்து, ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முக ஸ்டாலின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் உரையாடினார்கள். அப்போது, பாஜகவின் மறுவரைவு மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு கொடுக்கக் கூடாது என்று அவர்கள் முக ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது.
அதன்பின் அவர்கள் கிளம்பி சென்றனர். முக ஸ்டாலின் வெளியே வாசல் வரை வந்து அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்தார். இதையடுத்து, ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.