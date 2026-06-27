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Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (10:29 IST)

கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...

அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (10:26 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (10:29 IST)
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திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.
 
அந்த பெண்ணிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்த அமைச்சர், மக்களின் போக்குவரத்து தேவையை உடனடியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்தார். பொதுமக்கள் மற்றும் அந்த பெண்ணின் கோரிக்கையை ஏற்று, அனைத்து பேருந்துகளும் ஓடக்கரை பகுதியில் முறையாக நின்று செல்ல வேண்டும் என்று போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அவர் உடனடியாக உத்தரவிட்டார்.
 
அரசியல் வேறுபாடுகளை தாண்டி, மக்களின் அன்றாட பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு கண்ட அமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அரசு பேருந்துகள் இனி ஓடக்கரை நிறுத்தத்தில் நின்று செல்லும் என்பதால், அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் பயணிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவம் தற்போதைய அரசியல் வட்டாரத்தில் நெகிழ்ச்சியையும் சுவாரசியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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