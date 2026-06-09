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Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (11:22 IST)

மத்திய அரசு ரூ.1000 கோடி நிதி கொடுத்துள்ளது.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்...!

sengottaiyan
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (11:20 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (11:22 IST)
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தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தலைமையில் மக்கள் விரும்பிய மிகச்சிறந்த ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். 
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், வார்த்தைகளை விட செயல்பாடுகளுக்கே முதல்வர் முன்னுரிமை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார். மக்கள் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதிலும், அவர்களின் மகிழ்ச்சியிலுமே அரசு கவனம் செலுத்துகிறது என்றார்.
 
மேலும், தமிழகத்தின் பேரிடர் மேலாண்மைக்காக மத்திய அரசு ரூ.1,000 கோடி நிதியை முன்கூட்டியே விடுவித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குறித்து பேசிய அமைச்சர், சாதி சான்றிதழ்களை தாமதமின்றி வழங்கவும், பத்திரப்பதிவு துறையில் உள்ள நிலுவைகளை விரைந்து முடிக்கவும் தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார். 
 
மாரிதாஸ் கைது மற்றும் பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த கேள்விக்கு, தனிநபர் விமர்சனங்களை தவிர்த்து, மக்கள் மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சியை நோக்கியதாக ஊடகங்களின் செயல்பாடு அமைய வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்தார்.
 
 இறுதியாக, இண்டி (I.N.D.I.A) கூட்டணியில் இருந்து திமுக விலகியிருப்பது குறித்துப் பேசிய அவர், இது போன்ற அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் தங்களின் கொள்கை முடிவுகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார் என்று கூறி முடித்தார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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