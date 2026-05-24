தொடர்புடைய செய்திகள்
- திருச்செந்தூர் கோவிலில் உயரதிகாரிகள் முதல் கடைகோடி ஊழியர் வரை மோசடி.. ஒருத்தரையும் விடாதீங்க அமைச்சர் ரமேஷ்...!
- ஸ்ரீரங்கம் எம்எல்ஏ ரமேஷ்-க்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒதுக்கீடு சேகர் பாபு வகித்த பதவி ஒரு இளைஞருக்கு.. இனி ஒவ்வொரு கோவிலிலும் அதிரடி நடக்கும்..
- சென்னை முழுவதும் அதிரடி ரெய்டு!.. கஞ்சா, போதை மாத்திரை பறிமுதல்!...
- குற்றம் சொல்றது ஈசின்னு இப்ப தெரியுதா?!.. விஜயை சீண்டும் ஜேம்ஸ் வசந்தன்..
- அனுமதி காலம் முடிந்தும் 3 ஆண்டுகள் செயல்பட்ட கல்குவாரி.. கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடிப்பு..!
கோவில் பிரசாதத்தில் தயாரிப்பு தேதி இல்லை.. Expiry தேதி இல்லை.. திருவானைக்காவல் கோவிலில் ரெய்டு விட்ட அமைச்சர் ரமேஷ்..!
திருச்சி மாவட்டம், திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோயிலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மேற்கொண்ட அதிரடி ஆய்வு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயில் வளாகத்தில் பிரசாதம் விற்பனை செய்யும் கடைகளை ஆய்வு செய்தபோது, அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பிரசாத பொட்டலங்களில் தயாரிப்பு தேதி மற்றும் Expiry தேதி போன்றவை குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. பக்தர்களின் ஆரோக்கியத்தில் விளையாடும் இத்தகைய அலட்சியமான செயல்பாட்டை பார்த்த அமைச்சர், சம்பந்தப்பட்ட கடை ஊழியர்களிடம் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.
கோயிலுக்கு வரும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் நம்பிக்கையுடன் வாங்கும் பிரசாதத்தில், உணவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாதது நிர்வாக சீர்கேட்டிற்கு சான்றாகும். தரமற்ற அல்லது காலாவதியான பொருட்களை பக்தர்களுக்கு விற்பனை செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும். இதனை உணர்த்தும் வகையில், உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட கடைகளில் ஆய்வு நடத்தவும், விதிமீறலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
இனி வரும் காலங்களில், ஒவ்வொரு பிரசாத பொட்டலத்திலும் தெளிவான விவரங்கள் இடம்பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
Edited by Siva
செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..
திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...
இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!
டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.
தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?
தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.