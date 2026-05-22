தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்குவாரிகளில் சோதனை.. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளில் தான் கல் வெட்டப்பட்டதா? அமைச்சர் பிரபு உத்தரவு
தமிழகம் முழுவதும் செயல்பாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்குவாரிகளிலும் உடனடியாக அதிரடி சோதனைகளை நடத்தத் தவெக அரசின் புதிய கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு அவர்கள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்படுவதை தடுக்கவும், முறைகேடுகளை களையவும் பல்வேறு துறைகளில் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மீறியும், அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளை தாண்டியும் சட்டவிரோதமாக கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறிய இந்ச் சோதனைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குவாரிகளில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் அளவீடு செய்து, விதிமீறல்களை துல்லியமாக கண்டறிய அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அளவுக்கு அதிகமாக கற்களை வெட்டி எடுத்து, அரசுக்கு கோடி கோடியாக வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்திய குவாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சரின் இந்த திடீர் அதிரடி உத்தரவு, தமிழக கல்குவாரி அதிபர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி விதிகளை மீறிய பல முக்கிய புள்ளிகள் இந்த சோதனையில் சிக்க போவது உறுதி என்பதால், இப்போதே அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.