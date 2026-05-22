  4. Minister Prabhu Orders State-Wide Raids On Stone Quarries To Check For Violations In Tamil Nadu
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (14:42 IST)

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்குவாரிகளில் சோதனை.. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளில் தான் கல் வெட்டப்பட்டதா? அமைச்சர் பிரபு உத்தரவு

தமிழகம் முழுவதும் செயல்பாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்குவாரிகளிலும் உடனடியாக அதிரடி சோதனைகளை நடத்தத் தவெக அரசின் புதிய கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு அவர்கள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்படுவதை தடுக்கவும், முறைகேடுகளை களையவும் பல்வேறு துறைகளில் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மீறியும், அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளை தாண்டியும் சட்டவிரோதமாக கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறிய இந்ச் சோதனைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
குவாரிகளில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் அளவீடு செய்து, விதிமீறல்களை துல்லியமாக கண்டறிய அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அளவுக்கு அதிகமாக கற்களை வெட்டி எடுத்து, அரசுக்கு கோடி கோடியாக வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்திய குவாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அமைச்சரின் இந்த திடீர் அதிரடி உத்தரவு, தமிழக கல்குவாரி அதிபர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி விதிகளை மீறிய பல முக்கிய புள்ளிகள் இந்த சோதனையில் சிக்க போவது உறுதி என்பதால், இப்போதே அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.
 
