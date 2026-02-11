புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (08:32 IST)

நேற்று மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன துரைமுருகன் எப்படி இருக்கிறார்? அப்போலோ மருத்துவமனை அறிக்கை..

நேற்று மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன துரைமுருகன் எப்படி இருக்கிறார்? அப்போலோ மருத்துவமனை அறிக்கை..
தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் அவர்கள், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்ட திடீர் கால் வலி குறித்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டியிருந்ததால், அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
அவருக்குச் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவக் குழுவினர், அமைச்சரின் உடல்நிலை தற்போது சீராக இருப்பதாகவும், அவர் வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். அமைச்சருக்கு தேவையான வலி நிவாரண மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் அவருக்குச் சில நாட்கள் முழு ஓய்வு எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்த மருத்துவக் குறிப்பினை அப்போலோ மருத்துவமனையின் மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநர் டாக்டர் அனில் பி.ஜி வெளியிட்டுள்ளார். அமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்த தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் அவர் விரைவில் குணமடைய விருப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!... வீட்டில் தவறி விழுந்ததால் அதிர்ச்சி!.

துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!... வீட்டில் தவறி விழுந்ததால் அதிர்ச்சி!.எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து திமுகவில் இருப்பவர் துரைமுருகன். கலைஞருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்.

நயினார் நாகேந்திரனுடன் பனிப்போரா?!.. அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி!...

நயினார் நாகேந்திரனுடன் பனிப்போரா?!.. அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி!...தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்தவர் அண்ணாமலை. தமிழகத்தில் இதற்கு முன்பு பலபேர் அந்த பதவியில் இருந்தாலும் பாஜகவை தமிழகத்தில் ஓரளவுக்கு வளர்த்தவர் என்றால் அது அண்ணாமலைதான்

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தலைமை செயலாளருக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு!...

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தலைமை செயலாளருக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் அதற்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் துவங்கியிருக்கிறது.

போயஸ் கார்டனில் ஆதரவாளர்களுடன் சசிகலா ஆலோசனை!.. தனிக்கட்சி தொடங்குவாரா?...

போயஸ் கார்டனில் ஆதரவாளர்களுடன் சசிகலா ஆலோசனை!.. தனிக்கட்சி தொடங்குவாரா?...தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தவரை அவரின் நிழல் போல இருந்தவர் விகே சசிகலா.

இனிமே No விசில்!. தூய்மை பணியாளர்களிடமிருந்து விசிலை பிடுங்கும் திமுக கவுன்சிலர்கள்!...

இனிமே No விசில்!. தூய்மை பணியாளர்களிடமிருந்து விசிலை பிடுங்கும் திமுக கவுன்சிலர்கள்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com