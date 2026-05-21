2000 கோடி ரூபாய் டெண்டர் ரத்து.. 30% குறைவான தொகையில் மறு டெண்டர்.. 10 நாளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊழல்..!
தமிழக மின்சார வாரியத்தில் முந்தைய திமுக ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு கொள்முதல் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 2,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான டெண்டர்களை புதிய தவெக அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது. அத்திட்டங்களுக்கான அசல் செலவை விட பல மடங்கு கூடுதலாக மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மக்கள் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடிக்கச் சதி நடந்தது தணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்தே இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ரத்து செய்யப்பட்ட பணிகளுக்குத் தற்போதைய மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் அவர்களின் உத்தரவின்படி புதிய மறுடெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இதில் மிக முக்கிய அம்சமாக, முந்தைய டெண்டர் மதிப்பீட்டு விலையை விட குறைந்தது 30 சதவீதம் குறைவாக விலைப்புள்ளிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இதன் மூலம், முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் கமிஷன் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு, பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சாமானிய மக்களின் வரிப்பணம் முறைகேடாக வீணடிக்கப்படுவது முற்றிலும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுச் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சார வாரியத்தில் நிலவி வந்த புரையோடி போன ஊழல் முறைகேடுகளை பத்தே நாட்களில் அதிரடியாக கண்டுபிடித்து, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய மறுடெண்டர் மூலம் மக்கள் பணத்தைக் காப்பாற்றிய மாண்புமிகு அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் அவர்களுக்குச் சென்னை மற்றும் தமிழகப் பொதுமக்கள் தங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva