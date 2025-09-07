ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (10:28 IST)

சென்னையில் செப். 9 முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம்: முழு விவரங்கள்..!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் செப்டம்பர் 9 முதல் அக்டோபர் 19 வரை நேர மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், ரயில்கள் வழக்கமான 7 நிமிட இடைவெளிக்குப் பதிலாக, 14 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பின்படி, பச்சை மற்றும் நீல வழித்தடங்களில் வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதே இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம்.
 
நேர மாற்றம் குறித்த முழு தகவல்கள்:
 
பராமரிப்பு நேரம்: காலை 5 மணி முதல் மாலை 6:30 மணி வரை
 
இடைவெளி: இந்த நேரத்தில், ரயில்கள் 14 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும்.
 
வழக்கமான சேவை: மாலை 6:30 மணிக்குப் பிறகு, வழக்கம்போல் 7 நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
 
மேலும் தகவல்களுக்கு, பயணிகள் 1860-425-1515 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ அல்லது மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலோ தொடர்புகொள்ளலாம்.
 
Edited by Siva

மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞருக்கு இறுதி சடங்கு.. திடீரென உயிர்த்தெழுந்ததால் இன்ப அதிர்ச்சி..!

மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞருக்கு இறுதி சடங்கு.. திடீரென உயிர்த்தெழுந்ததால் இன்ப அதிர்ச்சி..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட பவ் லாக்கே என்ற இளைஞர், இறுதி சடங்கின்போது திடீரென கை, கால் அசைவுகளை ஏற்படுத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவருக்கு வென்டிலேட்டர் பொருத்தி, மருத்துவர்கள் சிகிச்சையை தொடங்கினர்.

தமிழ்நாட்டில் இன்று 8 மாவட்டங்களில் கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு..

தமிழ்நாட்டில் இன்று 8 மாவட்டங்களில் கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு..தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, வட தமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், தென் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

பதவி நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் அதிரடி அறிவிப்பு.. செப். 9ல் என்ன நடக்க போகிறது?

பதவி நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் அதிரடி அறிவிப்பு.. செப். 9ல் என்ன நடக்க போகிறது?அதிமுகவின் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

செங்கடலில் ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிப்பு: மைக்ரோசாப்ட் பயனர்களுக்கு பாதிப்பு!

செங்கடலில் ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிப்பு: மைக்ரோசாப்ட் பயனர்களுக்கு பாதிப்பு!ஐரோப்பாவை செங்கடல் வழியாக ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவுடன் இணைக்கும் பல சர்வதேச ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா கூட்டணி துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு: ஒவைசி அதிரடி..!

இந்தியா கூட்டணி துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு: ஒவைசி அதிரடி..!இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். இந்தியா கூட்டணி தனது குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டியை அறிவித்தது. இந்த இரு பெரும் கூட்டணியும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவும், குறிப்பாக, கூட்டணியில் இல்லாத கட்சிகளின் ஆதரவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com