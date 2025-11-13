வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
மேகதாது அணை சர்ச்சை: உச்ச நீதிமன்ற அனுமதி குறித்த தகவல் தவறு! அமைச்சர் துரைமுருகன் விளக்கம்

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துவிட்டதாக வெளியான தகவல்களில் உண்மை இல்லை என்று தமிழக நீர்வளத் துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பது தொடர்பான கர்நாடக அரசின் வழக்கு இன்று (நவம்பர் 13, 2025) உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அணை கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் அளித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதாகச் சில தகவல்கள் வெளியாகின.
 
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், தமிழ்நாடு அரசின் கருத்துக்களைக் கேட்காமல் மேகதாது அணை குறித்து எந்த முடிவையும் எடுக்கக் கூடாது என்றுதான் உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
 
மேகதாது திட்டத்தை எதிர்த்து தமிழக அரசின் தொடர் முயற்சிகள்
கடந்த சில ஆண்டுகளாக மேகதாது அணைத் திட்டத்தை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ள தொடர் நடவடிக்கைகளையும் அமைச்சர் பட்டியலிட்டார்:
 
2018: 67 டி.எம்.சி. கொள்ளளவு கொண்ட அணைக்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை கர்நாடகா சமர்ப்பித்ததை எதிர்த்துத் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தது.
 
2020: சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கைக்கான ஒப்புதலை கர்நாடகா பெற முயன்றபோது, தமிழக அரசு மற்றொரு மனுவைத் தாக்கல் செய்து அதைத் தடுத்து நிறுத்தியது.
 
2022: கர்நாடக பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டபோது, தமிழக சட்டமன்றப் பேரவையில் 21-3-2022 அன்று ஒருமனதாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
 
பிரதமரிடம் வலியுறுத்தல்: முதலமைச்சர், 31-3-2022 மற்றும் 26-5-2022 அன்று பிரதமரைச் சந்தித்து, மேகதாது திட்டத்திற்கு எவ்வித அனுமதியும் அளிக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினார்.
 
பெரிய வெற்றி: தமிழ்நாடு அரசின் தொடர் முயற்சிகளின் விளைவாக, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம், மேகதாது அணை பற்றிய கருத்துருவை மத்திய நீர்வளக் குழுமத்திற்கு 9-2-2024 அன்று திருப்பியனுப்பியது.
 
இந்தச் சூழ்நிலையில், நடப்பு பாசன ஆண்டில் தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நீர் வழங்கியதாகவும், மேகதாது அணையால் பாதிப்பு இல்லை என்றும் கர்நாடக முதலமைச்சர் பேசியிருப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று துரைமுருகன் மறுத்தார். அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும்போதுதான் கர்நாடகா நீரைத் திறந்துவிடுகிறது என்றும், வறட்சி காலங்களில் மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்திற்குரிய விகிதாச்சார நீர் கிடைக்காத நிலை உருவாகும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
"மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது தமிழக விவசாயிகளைப் பாதிப்பதோடு, காவிரி நடுவர் மன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கு முரணானது," என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
 
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு: இன்றைய (13-11-2025) உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு, "மேகதாது அணைக்கு எதிரான தமிழ்நாடு அரசின் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் மத்திய நீர்வளக் குழுமத்திடம் தெரிவிக்கலாம்" என்றும், "தமிழ்நாடு அரசின் கருத்துக்களைக் கேட்காமல் எந்தவொரு முடிவும் எடுக்கக் கூடாது" என்றும் ஆணையிட்டுள்ளது.
 
முதலமைச்சர் தலைமையில் செயல்படும் திராவிட மாடல் அரசு, காவிரி டெல்டா பாசன விவசாயிகளின் உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது என்றும், அணை கட்டுவதற்கான கர்நாடகத்தின் எந்த முயற்சியையும் முளையிலேயே கிள்ளி எறியும் 
 
இவ்வாறு அமைச்சர் துரைமுருகன் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
