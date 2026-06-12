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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (16:38 IST)

மேகதாது அணை கட்ட டெல்லியில் பிரபலங்களை சந்திக்கும் டிகே சிவகுமார்? என்ன செய்ய போகிறார் தமிழக முதல்வர் விஜய்?

மேகதாது அணை
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (16:36 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (16:38 IST)
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காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிய அணை கட்டியே தீருவோம் என்ற கர்நாடக அரசின் பிடிவாதம், தமிழக-கர்நாடக மாநிலங்களுக்கு இடையே மீண்டும் ஒரு பெரும் அரசியல் மற்றும் சட்ட போராட்டமாக வெடித்துள்ளது.
 
கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள டி.கே. சிவக்குமார், டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சர் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்து, மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு உடனடியாக ஒப்புதல் மற்றும் நிதி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலுவாக முன்வைத்துள்ளார். பெங்களூரு நகர மக்களின் குடிநீர் தேவையை தீர்க்கவும், மின்சார உற்பத்திக்கும் இந்த அணை அவசியம் என்பது கர்நாடகாவின் வாதம்.
 
கர்நாடகாவின் இந்த திடீர் நகர்வு, தமிழக டெல்டா பகுதி விவசாயிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதார உரிமைகளை பாதுகாக்க அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளார். மேகதாது அணை திட்டம் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தின் காவிரி நீர் பகிர்வு தீர்ப்பிற்கு முற்றிலும் எதிரானது என்று சுட்டிக்காட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அவசர கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.
 
மேலும், காவிரி நதிநீர் நிபுணர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் தலைமை செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திய முதலமைச்சர் விஜய், கீழ்மடை மாநிலமான தமிழகத்தின் அனுமதியின்றி கர்நாடகா ஒரு செங்கல்லை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்த, உச்ச நீதிமன்றத்தில் அடுத்தகட்ட சட்ட போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
தமிழகத்தின் உரிமைகளை எக்காரணம் கொண்டும் விட்டுக்கொடுக்கப் போவதில்லை என்பதில் புதிய தமிழக அரசு மிக உறுதியாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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