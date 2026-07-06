  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Mega Crackdown in Tamil Nadu: 621 Arrested and Massive Quantity of Drugs and Tobacco Seized in 3-Day Drive
Written By

போதைப்பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு வேட்டை: மூன்றே நாட்களில் 621 பேர் கைது! 296 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்..

தமிழ்நாடு காவல்துறை
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (16:45 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (16:38 IST)
google-news
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனையை தடுக்க, தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கடந்த 03.07.2026 முதல் 05.07.2026 வரை மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனைகள், அதிரடி சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன.
 
இந்த மூன்று நாள் ஒருங்கிணைந்த தீவிர நடவடிக்கையில், போதைப்பொருள் தொடர்பான மொத்தம் 617 NDPS வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 621 குற்றவாளிகள் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடமிருந்து 296 கிலோ கஞ்சா, 1.3 கிலோ பிற போதைப்பொருட்கள் மற்றும் 802 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை தொடர்பாக 650 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 6,653 கிலோ புகையிலைப் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
இக்குற்றங்கள் அனைத்தும் NDPS சட்டம் 1985 மற்றும் COTPA சட்டம் 2003 ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை ஒழிக்கக் காவல்துறை தீவிரமாக இயங்கி வருகிறது 
 
இது தொடர்பான சட்டவிரோத தகவல்களை "Drug Free TN" செயலி, 10581 என்ற கட்டணமில்லா எண் அல்லது 94984 10581 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலம் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் என காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ மீது வழக்கு போட்ட கேரள காங்கிரஸ் அரசு.. என்ன காரணம்?

தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ மீது வழக்கு போட்ட கேரள காங்கிரஸ் அரசு.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தின் விளவங்கோடு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பிரவீன் குமார் மற்றும் 16 பேர் மீது கேரள மாநில போலீஸார் அதிரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் நீதிமன்றத்தில் மனு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு!

லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் நீதிமன்றத்தில் மனு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு!அமலாக்கத்துறை பிறப்பித்துள்ள லுக் அவுட் நோட்டீஸை எதிர்த்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனுவின் மீதான விசாரணையை உயர் நீதிமன்றம் மூன்று வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பதிவுத்துறை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 215 சார்பதிவாளர்களுக்கு வெளிப்படையான பணியிட மாறுதல்!

பதிவுத்துறை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 215 சார்பதிவாளர்களுக்கு வெளிப்படையான பணியிட மாறுதல்!விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு பதவியேற்ற குறுகிய காலத்திற்குள்ளேயே, பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முதல்முறையாக முற்றிலும் நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் பணியிட மாறுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகச் சார்பதிவாளர் சங்கம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தவெக அரசின் நேர்மைக்கும், புதிய நிர்வாக வழிகாட்டுதலுக்கும் சான்றாக அமைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

டேன்ஸ் ஆடக்கூடாதா?!.. திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகளின் தந்தை...

டேன்ஸ் ஆடக்கூடாதா?!.. திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகளின் தந்தை...திருமண நிகழ்வுகளில் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் நடனமாடுவது என்பது சமீப காலமாகவே அதிகரித்து வருகிறது.

விஜய்க்கு போன தலித் ஓட்டுகள்!.. புலம்பும் திருமாவளவன்!. நடப்பது என்ன?...

விஜய்க்கு போன தலித் ஓட்டுகள்!.. புலம்பும் திருமாவளவன்!. நடப்பது என்ன?...தமிழக அரசியலில் சாதியின் முக்கியத்துவம் மிகவும் அதிகம். அரசியல் கட்சியின் தலைவர் என்ன சாதி என்பதை பார்த்துதான் அவரின் சாதியினர் அவருக்கு ஓட்டு போடுவார்கள்..