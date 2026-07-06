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போதைப்பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு வேட்டை: மூன்றே நாட்களில் 621 பேர் கைது! 296 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்..
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் சட்டவிரோத விற்பனையை தடுக்க, தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் கடந்த 03.07.2026 முதல் 05.07.2026 வரை மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனைகள், அதிரடி சோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன.
இந்த மூன்று நாள் ஒருங்கிணைந்த தீவிர நடவடிக்கையில், போதைப்பொருள் தொடர்பான மொத்தம் 617 NDPS வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 621 குற்றவாளிகள் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடமிருந்து 296 கிலோ கஞ்சா, 1.3 கிலோ பிற போதைப்பொருட்கள் மற்றும் 802 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை தொடர்பாக 650 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 6,653 கிலோ புகையிலைப் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இக்குற்றங்கள் அனைத்தும் NDPS சட்டம் 1985 மற்றும் COTPA சட்டம் 2003 ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை ஒழிக்கக் காவல்துறை தீவிரமாக இயங்கி வருகிறது
இது தொடர்பான சட்டவிரோத தகவல்களை "Drug Free TN" செயலி, 10581 என்ற கட்டணமில்லா எண் அல்லது 94984 10581 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலம் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் என காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Edited by Siva
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பதிவுத்துறை வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்: 215 சார்பதிவாளர்களுக்கு வெளிப்படையான பணியிட மாறுதல்!
விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு பதவியேற்ற குறுகிய காலத்திற்குள்ளேயே, பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முதல்முறையாக முற்றிலும் நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் பணியிட மாறுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகச் சார்பதிவாளர் சங்கம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தவெக அரசின் நேர்மைக்கும், புதிய நிர்வாக வழிகாட்டுதலுக்கும் சான்றாக அமைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.