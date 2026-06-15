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  4. Mega Crackdown: DGP Mahesh Kumar Aggarwal Reveals Mass Arrests and Massive Drug Seizures in 14-Day Drive
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Last Updated : Monday, 15 June 2026 (08:32 IST)

14 நாட்களில் 1,328 பேர் பழைய குற்றவாளிகள் கைது, இன்னும் கைது தொடரும்..! டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால்

தமிழக காவல்துறை
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (08:31 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (08:32 IST)
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தமிழகத்தில் குற்ற செயல்களை கட்டுப்படுத்தவும், போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்கவும் காவல்துறை தீவிரமான அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 14 நாட்களில் மட்டும் மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனைகளில் 1,328 ரவுடிகள் மற்றும் பழைய குற்றவாளிகள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இளைய தலைமுறையினரைக் சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு எதிராக காவல்துறை கடுமையான போரை தொடங்கியுள்ளது. இந்த குறுகிய கால சோதனையில், சுமார் 231 கிலோ கஞ்சா மற்றும் சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட 4,073 கிலோ போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரவுடிசம் மற்றும் போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்கை வேரறுக்கும் நோக்கில் இந்த ஒட்டுமொத்த உள்கட்டமைப்பும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
 
டிஜிபி அவர்களின் இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான காவல்துறையின் பிடி எவ்வளவு பலமாக இறுகியுள்ளது என்பதை காட்டுகிறது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், போதைப்பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்கவும் இந்த தீவிர கண்காணிப்பும் சகிப்புத்தன்மையற்ற அதிரடி வேட்டையும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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