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  4. Medical Counselling for MBBS and BDS Set to Begin on August 13 in Tamil Nadu
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (10:07 IST)

எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு கலந்தாய்வு எப்போது? முக்கிய தகவல்..

மருத்துவ கலந்தாய்வு
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (10:07 IST)
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தமிழகத்தில் நடப்பாண்டு எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக வெளிவரும் தகவல்கள் மருத்துவ மாணவர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மாநிலத்திலுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள மொத்தம் 13,999 மருத்துவ இடங்களை நிரப்புவதற்கான இந்த கலந்தாய்வை நடத்த அதிகாரிகள் தீவிர ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனர்.
 
இந்த ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜூலை 27-ஆம் தேதியுடன் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது கலந்தாய்வுக்கான பணிகளை துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொண்டு வருவதால், தேர்வுக்குத் தயாரான மாணவர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
வெளியான தற்காலிக அட்டவணையின்படி, முதற்கட்டக் கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதியும், இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதியும், இறுதிக்கட்டக் கலந்தாய்வு அக்டோபர் 3-ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
உரிய நேரத்தில் கலந்தாய்வு தொடங்கப்பட இருப்பது மாணவர்களின் எதிர்காலக் கல்வியைத் திட்டமிட உதவியாக இருக்கும் என்பதால் பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் வரவேற்புப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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