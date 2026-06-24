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ஆட்சி மாறினாலும் திமுகவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் பெரும்பாலான ஊடகங்கள்: மக்கள் அதிருப்தி
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னரும், ஊடகங்களின் செயல்பாடுகளில் எந்தவொரு பெரிய மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்ற விமர்சனங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக எழுந்துள்ளன.
கடந்த பொதுத்தேர்தலில் மக்கள் தங்களது நம்பிக்கையையும், ஆட்சி அதிகாரத்தையும் பறித்த பிறகும் கூட, தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஊடகங்கள் தற்போதைய எதிர்க்கட்சியான திமுகவிற்கு ஆதரவாகவே தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் தங்களது ஆதங்கங்களை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
மக்களின் செல்வாக்கை இழந்த ஒரு கட்சிக்கு ஊடகங்கள் தொடர்ந்து முட்டுக்கொடுப்பது அநாகரிகமானது மற்றும் மோசமானது என்று பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான நேர்மறையான விஷயம் ஒன்று உள்ளது.
அது, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தமிழக ஊடகங்களை தன்வசப்படுத்தவோ அல்லது தனது அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி அவற்றின் சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தவோ எந்தவொரு முயற்சியும் செய்யவில்லை என்பதுதான்.
அரசியல் லாபங்களுக்காக ஊடகங்களை மிரட்டாமல், அவற்றின் போக்கிலேயே விட்டுவிட்டு, தனது மக்கள் நல பணிகளில் மட்டுமே முதல்வர் விஜய் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதுவே முந்தைய ஆட்சியாளர்களுக்கும் இவருக்குமான மாபெரும் வித்தியாசமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
தமிழக அரசு புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக பாராட்டும் வகையில் "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" என்ற புதிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க மக்கள் நலத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் எவ்வித பாலின பாகுபாடும் இன்றி இலவசமாக தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ.753 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு 450 கிலோ தங்கம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.