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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (15:00 IST)

மே மாதம் 81,100 வாக்குகள், தற்போது 35,411 மட்டுமே.. தாராபுரம் அதிமுக கோட்டையா இல்லை ஓட்டையா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (15:00 IST)
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கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தல் வாக்குகளையும், தற்போதைய இடைத்தேர்தல் வாக்குகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு மாபெரும் அதிரடி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது தெள்ளத்தெளிவாகத் தெரிகிறது.
 
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மே மாதம் 62,090 வாக்குகள் பெற்ற தவெக, தற்போது 53,590 வாக்குகள் பெற்றுள்ளது. ஆனால், மே மாதம் 59,838 வாக்குகள் பெற்ற திமுக தற்போது 38,666 வாக்குகளாகவும், மே மாதம் 69,284 வாக்குகள் பெற்ற அதிமுக தற்போது 34,102 வாக்குகளாகவும் மிகப்பெரிய வாக்கு சரிவை சந்தித்துள்ளன.
 
அதேபோல தாராபுரம் தொகுதியில், மே மாதம் 46,438 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றிருந்த தவெக, தற்போது 54,354 வாக்குகளாக தனது பலத்தை வெகுவாக உயர்த்தி முதலிடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. ஆனால், மே மாதம் 64,373 வாக்குகள் பெற்ற திமுக தற்போது 45,701 வாக்குகளாகவும், மே மாதம் 81,100 வாக்குகள் பெற்ற அதிமுக தற்போது 35,411 வாக்குகளாகவும் சரிவைச் சந்தித்து தவெகவிடம் தொகுதியைப் பறிகொடுத்துள்ளன.
 
இந்த ஒப்பீடு, இரு பிரதான திராவிடக் கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியும் மிகக் கடுமையாகச் சரிந்துள்ளதையும், விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் மக்கள் மத்தியில் அசைக்க முடியாத மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளதையும் வெளிச்சம்போட்டுக் காட்டுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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