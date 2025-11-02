ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (10:03 IST)

இன்று ஒரே நாளில் 59 டி.எஸ்.பி.க்கள் பணியிட மாற்றம்: தமிழக காவல்துறையில் அதிரடி நடவடிக்கை!

இன்று ஒரே நாளில் 59 டி.எஸ்.பி.க்கள் பணியிட மாற்றம்: தமிழக காவல்துறையில் அதிரடி நடவடிக்கை!
தமிழக காவல்துறையில் நிர்வாக வசதிக்காகவும், சிலசமயங்களில் ஒழுங்கீனத்திற்காகவும் உயர் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்வது வழக்கம். இதன் ஒரு பகுதியாக, பொறுப்பு வகிக்கும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (பொறுப்பு) ஜி. வெங்கடராமன், ஒரே நாளில் 59 காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர்களை (டி.எஸ்.பி.க்கள்) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
எஸ். சுரேஷ் சண்முகம் (திருவண்ணாமலை சமூக நீதிப் பிரிவு) ஆரணிக்கும், டி. பாண்டீஸ்வரி (ஆரணி) சிவகங்கை குற்ற ஆவணக் காப்பகத்திற்கும், எம். சுகுமார் (ஈரோடு அதிரடிப் படை) ஈரோடு மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவிற்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த 59 அதிகாரிகளும் விரைவில் தங்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க உள்ளனர். இந்த மொத்த பணியிட மாற்றம் தமிழக காவல்துறை நிர்வாகத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

SIR-க்கு எதிரான அனைத்துக்கட்சி கூட்டம்: தவெக புறக்கணிக்க முடிவா?

SIR-க்கு எதிரான அனைத்துக்கட்சி கூட்டம்: தவெக புறக்கணிக்க முடிவா?தேர்தல் சீர்திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை திமுக கூட்டியுள்ள நிலையில், இந்த கூட்டத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகம் புறக்கணிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இனிமேல் லோயர்பர்த் இவர்களுக்கு மட்டும் தான்: இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு..!

இனிமேல் லோயர்பர்த் இவர்களுக்கு மட்டும் தான்: இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு..!இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் ரயிலில் உள்ள லோயர் பர்த் ஒதுக்கீடு குறித்து புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. கீழ் படுக்கைகள் அனைவருக்கும் கிடைப்பது கட்டாயம் இல்லை.

இன்னும் 140 நாட்களில் திமுக ஆட்சி முடிந்துவிடும்: நயினார் நாகேந்திரன்

இன்னும் 140 நாட்களில் திமுக ஆட்சி முடிந்துவிடும்: நயினார் நாகேந்திரன்தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை கட்டிய மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1040-வது சதய விழாவை முன்னிட்டு, பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, அவர் தமிழக அரசை கடுமையாகச் சாடினார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பிடம் மன்னிப்பு கேட்ட கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி.. என்ன காரணம்?

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பிடம் மன்னிப்பு கேட்ட கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி.. என்ன காரணம்?அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ரொனால்டு ரீகன் உரையின் பகுதிகளை பயன்படுத்தி வெளியான விளம்பரம் தொடர்பாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பிடம் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார்.

இந்தியும் ஆங்கிலமும் தாய்மொழியை பலவீனப்படுத்துகிறது: சித்தராமையா குற்றஞ்சாட்டு..!

இந்தியும் ஆங்கிலமும் தாய்மொழியை பலவீனப்படுத்துகிறது: சித்தராமையா குற்றஞ்சாட்டு..!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, ராஜ்யோத்சவா தின விழாவில் மத்திய அரசு மீது கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவர் வலியுறுத்திய முக்கிய அம்சங்கள்:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com