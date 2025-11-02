இன்று ஒரே நாளில் 59 டி.எஸ்.பி.க்கள் பணியிட மாற்றம்: தமிழக காவல்துறையில் அதிரடி நடவடிக்கை!
தமிழக காவல்துறையில் நிர்வாக வசதிக்காகவும், சிலசமயங்களில் ஒழுங்கீனத்திற்காகவும் உயர் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்வது வழக்கம். இதன் ஒரு பகுதியாக, பொறுப்பு வகிக்கும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (பொறுப்பு) ஜி. வெங்கடராமன், ஒரே நாளில் 59 காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர்களை (டி.எஸ்.பி.க்கள்) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எஸ். சுரேஷ் சண்முகம் (திருவண்ணாமலை சமூக நீதிப் பிரிவு) ஆரணிக்கும், டி. பாண்டீஸ்வரி (ஆரணி) சிவகங்கை குற்ற ஆவணக் காப்பகத்திற்கும், எம். சுகுமார் (ஈரோடு அதிரடிப் படை) ஈரோடு மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவிற்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த 59 அதிகாரிகளும் விரைவில் தங்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க உள்ளனர். இந்த மொத்த பணியிட மாற்றம் தமிழக காவல்துறை நிர்வாகத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
