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Last Modified: Friday, 3 July 2026 (16:01 IST)

சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு!.. அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு சிக்கல்!...

mariya wilson
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (16:01 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (16:04 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை ஆர்.கே நகர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டவர் மரிய வில்சன். அந்த தொகுதியில் 97 ஆயிரத்து 800 வாக்குகள் பெற்று மரிய வில்சன் வெற்றி பெற்றார். மேலும், அவர் அமைச்சராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவருக்கு நிதி துறை ஒதுக்கப்பட்டது. சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கையையும் மரிய வில்சன் வெளியிட்டார்.

ஒருபக்கம் மரிய வில்சன் தனது சொந்த சகோதரர் வீடு புகுந்து அவரின் தம்பி மற்றும் அவரின் மனைவியை தாக்கியதாக ஒரு வீடியோ ஒன்று சில நாட்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. குறிப்பாக திமுக ஆதரவாளர்கள் இந்த வீடியோவை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘இவர்தான் நாட்டின் நிதியமைச்சர்’ என ட்ரோல் செய்தனர். சிலரோ அது மரிய வில்சன் இல்லை என்றெல்லாம் கூறினார்கள்.

இந்நிலையில்தான் தற்போது அது மரிய வில்சன்தான் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. 2022ம் வருடம் ஆகஸ்ட் 8ம் தேதி புதுச்சேரி எழில் நகரில் உள்ள தனது சகோதரர் மரிய கினோத் மற்றும் அவரது மனைவியை மரிய வில்சன் தாக்கியதாக அப்போதே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவரின் சகோதரர் புதுச்சேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்...

இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகையை நேரில் பெற்றுக் கொள்ள கட்டாயம் மரிய வில்சன் நாளை ஆஜராக வேண்டுமென புதுச்சேரி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.  இது மரிய வில்சனுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏற்கனவே அமைச்சர் கில்லி சரத் போதை பொருளை பயன்படுத்தியதாக சர்ச்சை எழுந்து நிலையில் தற்போது மரிய வில்சனும் புகாரில் சிக்கியிருப்பது தவெகவுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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