திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (08:24 IST)

2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, இன்று மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக கால்பதிக்கிறது. இதையொட்டி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் விடுத்துள்ள உணர்ச்சிகரமான அறிக்கையில், தவெக என்பது வெறும் அரசியல் கட்சி அல்ல, அது சாமானிய மக்களுக்கான "அதிகார அரசியலின் வெற்றிப் போர்முரசம்" என்று பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். 
 
எவராலும் அசைக்க முடியாத ஆழ்கடல் போன்ற வலிமையுடன், சலனங்களுக்கு இடமளிக்காமல் சமநிலை தவறாத பயணத்தை நாம் மேற்கொள்வோம் என்று தொண்டர்களுக்கு அவர் நம்பிக்கை ஊட்டியுள்ளார்.
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் ஒரு புதிய சூழலை சுமந்து நிற்பதற்கு காரணமே தவெக-வின் வருகைதான் என்று குறிப்பிட்ட விஜய், இனிவரும் காலம் மிக முக்கியமானது என்பதை உணர்த்தியுள்ளார். 
 
தேர்ந்த தெளிவுடனும், நுட்பமான தேர்தல் வியூகங்களுடனும் களம் காண்பதன் மூலம், அதிகாரத்தை எட்டும் ஜனநாயக இலக்கை நாம் நிச்சயம் அடைவோம் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார். 
 
மக்களோடு மக்களாகக் கலந்து நிற்கும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக பரிணமித்துள்ள தவெக, 2026-ல் ஆட்சிப் பீடத்தைக் கைப்பற்றுவதே தனது இறுதி இலக்கு என்பதை இந்த அறிக்கையின் மூலம் மீண்டும் ஒருமுறை உரக்க சொல்லியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

பிரபல ஊடகத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தவெக தலைவர் விஜய்.. என்ன காரணம்?

பிரபல ஊடகத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தவெக தலைவர் விஜய்.. என்ன காரணம்?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், பிரபல செய்தி நிறுவனமான 'டைம்ஸ் நவ்' தனது 20-வது ஆண்டில் கால்பதிப்பதையொட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பங்குச்சந்தையில் புதியவரி.. இன்ட்ரா டே வர்த்தகர்களுக்கு ஆப்பு வைத்த நிர்மலா சீதாராமன்..!

பங்குச்சந்தையில் புதியவரி.. இன்ட்ரா டே வர்த்தகர்களுக்கு ஆப்பு வைத்த நிர்மலா சீதாராமன்..!மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 பங்குச்சந்தை வர்த்தகர்களுக்கு, குறிப்பாக 'ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ்' பிரிவில் ஈடுபடுபவர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

இதுக்கு பங்குச்சந்தை ஓப்பன் ஆகாமலே இருந்திருக்கலாம்.. இன்று மோசமான நாள்.. 1800 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் சரிவு..!

இதுக்கு பங்குச்சந்தை ஓப்பன் ஆகாமலே இருந்திருக்கலாம்.. இன்று மோசமான நாள்.. 1800 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் சரிவு..!2026 மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் இந்தியப் பங்குச்சந்தையில் எதிர்பாராத அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட்டிற்காக சந்தை இயங்கிய நிலையில், சென்செக்ஸ் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் 1,843 புள்ளிகள் வரை சரிந்து பெரும் வீழ்ச்சியை கண்டது. நிஃப்டியும் சுமார் 600 புள்ளிகள் வரை சரிந்து முதலீட்டாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?

மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை என பார்ப்போம்.

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு: தேர்வு எழுதியவர்கள் மொத்தம் 4,24,317.. தேர்ச்சி பெற்றவ்ர்கள் 1.50 லட்சம்..!

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு: தேர்வு எழுதியவர்கள் மொத்தம் 4,24,317.. தேர்ச்சி பெற்றவ்ர்கள் 1.50 லட்சம்..!தமிழக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த முறை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 1.50 லட்சம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். விண்ணப்பத்தாரர்கள் நாளை முதல் தங்களது தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com