வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (14:25 IST)

ஆங்கில கல்வியை புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம்: தயாநிதி மாறன்

Dayanidhi Maran
தமிழகத்தில் நிலவும் இருமொழி கொள்கை மற்றும் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் கல்வி முறையினால் ஏற்படும் புலம்பெயர்வு குறித்து திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன் பேசிய கருத்துக்கள் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன. 
 
ஹிந்தி மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்படும் மாநிலங்களில் மாணவர்கள் ஆங்கில அறிவின்றி முடக்கப்படுவதாகவும், இதனால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பின்றி தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு குடிபெயரும் சூழல் உருவாவதாகவும் அவர் சாடினார்.
 
ஆங்கில கல்வியைப் புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம் என்று குறிப்பிட்ட மாறன், தமிழகத்தின் 'திராவிட மாடல்' வளர்ச்சியில் பெண்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் அளிக்கப்படும் முன்னுரிமையே உலகளாவிய நிறுவனங்களை ஈர்க்கிறது என்றார். 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள பாஜக, தயாநிதி மாறன் ஒட்டுமொத்த ஹிந்தி பேசும் மக்களையும் நாகரிகமற்றவர்கள் போலச் சித்தரிப்பதாக கூறி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதுடன், அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், திமுகவின் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் வட மாநிலங்களில் பெண்களின் கல்வி உரிமைக்காக போராட ஆளில்லை என்றும், காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிடக் கட்சிகள் மட்டுமே பெண்களை தொடர்ந்து அதிகாரப்படுத்தி வருவதாகவும் கூறி மாறனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் மீண்டும் "ஹிந்தி திணிப்பு" மற்றும் மொழி கொள்கை குறித்த காரசாரமான அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

Edited by Siva

ஈரானிலிருந்து உடனே வெளியேறுங்கள்.. இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்..!

ஈரானிலிருந்து உடனே வெளியேறுங்கள்.. இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்..!ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அவசர கால எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. ஈரானில் தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான உள்நாட்டுப் போராட்டங்கள் மற்றும் ஈரானிய அரசுக்கு எதிராக அமெரிக்கா முன்னெடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ள நேரடித் தாக்குதல் அபாயம் காரணமாக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

காதலை ஏற்க மறுத்த பெண் விபத்தில் பலி.. விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்..!

காதலை ஏற்க மறுத்த பெண் விபத்தில் பலி.. விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில், காதலை ஏற்க மறுத்த இளம்பெண்ணை கொலை செய்துவிட்டு, அதனை விபத்து போல சித்தரிக்க முயன்ற இளைஞரின் கொடூர செயல் அம்பலமாகியுள்ளது.

பணி நிரந்தரம் ஆகும் என காத்திருந்த ஆசிரியர் தற்கொலை.. திமுக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்..!

பணி நிரந்தரம் ஆகும் என காத்திருந்த ஆசிரியர் தற்கொலை.. திமுக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்..!திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளித்தபடி பகுதிநேர ஆசிரியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருந்த ஆசிரியர் கண்ணன், மன உளைச்சலால் தற்கொலைக்கு முயன்று உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

எகிறும் மாடுகள்!. எஸ்கேப் ஆகும் வீரர்கள்!.. களைகட்டும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு!...

எகிறும் மாடுகள்!. எஸ்கேப் ஆகும் வீரர்கள்!.. களைகட்டும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு!...பொங்கல் என்றாலே தமிழரின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்தின் சில ஊர்களில் நடைபெறுகிறது.

விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை எரிப்பு.. போகி பண்டிகையில் சர்ச்சை..!

விஜய்யின் உருவம் பொறித்த த.வெ.க கட்சியின் சீருடை எரிப்பு.. போகி பண்டிகையில் சர்ச்சை..!தமிழகத்தில் போகி பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தி.மு.க சமூக வலைதள செயல்பாட்டாளர் ஒருவர் பகிர்ந்த வீடியோ ஒன்று பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com