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விசிக தலைவர் திருமாவளவனை திடீரென சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர்.. என்ன காரணம்?
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள மாணிக்கம் தாகூர், கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வரும் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனை அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகிய இரு கட்சிகளும் தற்போது தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள சூழலில், இந்த சந்திப்பு தமிழக அரசியல் களத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. தமிழக வெற்றி கழக அரசின் செயல்பாடுகள், அரசின் முன்னெடுப்புகள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து இரு தலைவர்களும் விரிவாக ஆலோசனை செய்திருக்கலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே ஒரு சுமூகமான உறவை பேணுவதும், அரசுக்கு ஆதரவான கருத்துகளை ஒருங்கிணைப்பதுமே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் நிலவும் தற்போதைய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் அரசின் செயல்பாடுகளை பொறுத்து, இரு தலைவர்களின் இந்த சந்திப்பு வரும் காலங்களில் கூட்டணி அரசியலில் புதிய வியூகங்களை வகுக்க உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களுடனான சந்திப்பை மாணிக்கம் தாகூர் முன்னெடுத்து வருவது, காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசியல் நகர்வுகளை தமிழகத்தில் வலுப்படுத்தும் நோக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.
Edited by Siva
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விசிக தலைவர் திருமாவளவனை திடீரென சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர்.. என்ன காரணம்?
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