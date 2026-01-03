சனி, 3 ஜனவரி 2026
உடல் ஐஸ்கட்டி போல உறைந்து மரணம்!.. போலி மருத்துவர் கைது!...

போலி மருத்துவர்களை காவல்துறை அதிகாரிகள் அவ்வப்போது கண்டுபிடித்து கைது செய்தாலும் முழுமையாக அதை ஒழிக்க முடியவில்லை. மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்று பல போலி மருத்துவர்கள் இன்னமும் நடமாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். மருத்துவமனையில் கம்பவுண்டராக வேலை பார்த்தவர்கள், மெடிக்கல் வைத்திருப்பவர்கள், மருத்துவமனையில் வேறு சில வேலைகளை செய்தவர்கள் கூட தனியாக கிளினிக் துவங்கி தங்களை மருத்துவர் போல காட்டிக் கொண்டு பல வருடங்கள் மக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்துவந்ததெல்லாம் தமிழகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பொதுமக்கள் அதை கண்டுபிடித்து புகார் கொடுக்காமல் இருப்பதால்தான் போலி மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து நடமாடி வருகிறார்கள். இந்நிலையிதான் ஒரு போலி மருத்துவரால் ஒரு நபர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. திருப்பத்தூரை அடுத்துள்ள புதுக்கோட்டையில் இரண்டு நாட்களாக சக்திவேல் என்பவர் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்தார். எனவே, அந்த பகுதியில் உடல் நிலை பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு வீட்டுக்கே சென்று ஊசி போடும் நபரை வரஅழைத்து சக்திவேல் ஊசி போட்டுக்கொண்டார். அந்த நபர் அந்த பகுதியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் வேலை செய்தவர் என சொல்லப்படுகிறது..

ஊசி போட்ட அரை மணி நேரத்தில் உடல் ஐஸ் கட்டி போல உறைந்து சக்திவேல் மயக்கமடைந்திருக்கிறார். எனவே, உறவினர்கள் அவரை அரசு மருத்துவமனை கொண்டு சென்றிருருக்கிறார்கள். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்துவிட்டார். தற்போது அந்த போலி மருத்துவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

போலி மருத்துவரால் உடல் ஐஸ் கட்டி போல உறைந்து சக்திவேல் மரணமடைந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

