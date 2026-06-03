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யார் சொன்னது அதிமுகவுக்கு வாக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு.. தவெகவை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மட்டும் தான் வாக்கு அதிகரிச்சிருக்கு... புள்ளி விவரங்கள்..
தமிழக அரசியல் களம் 2024 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையே ஒரு மாபெரும் வாக்கு வங்கி மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது என்பதை புள்ளி விவரங்கள் மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த புள்ளி விவரங்களின்படி தமிழக வெற்றி கழகம் 2026 இல் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அரசியல் சக்தியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
மறுபுறம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தனது வாக்கு வங்கியில் சரிவை சந்தித்துள்ளது. 2024 இல் 26.93 சதவீதமாக இருந்த திமுகவின் வாக்கு சதவீதம் 2026 இல் 24.19 ஆக குறைந்து, 2.74 சதவீத வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 20.46 சதவீதத்திலிருந்து 21.21 சதவீதமாக உயர்ந்து, 0.75 சதவீத வாக்கு வளர்ச்சியை பெற்று தனது பலத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
மற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் இந்த தேர்தலில் பெரும் சரிவை சந்தித்துள்ளன. பாரதிய ஜனதா கட்சி மிக மோசமாக 8.27 சதவீத வாக்குகளை இழந்து 2.97 சதவீதமாக சுருங்கியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி 7.30 சதவீதத்தை இழந்து 3.37 சதவீத வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் கட்சி 4.15 சதவீத சரிவுடன் 4.00 சதவீத வாக்குகளையும் மட்டுமே பெற்றுள்ளன. பாமக 2.17 சதவீதத்துடனும், விசிக 1.09 சதவீதத்துடனும் பின் தங்கியுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக, பாரம்பரிய மற்றும் தேசிய கட்சிகளின் வாக்குகள் குறைந்துள்ள நிலையில் தவெகவை அடுத்து அதிமுக மட்டுமே சதவீதத்தை அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva
அரசு பள்ளி ஷோகேஸில் பீர் பாட்டில்.. ஆய்வுக்கு சென்ற எம்.எல்.ஏ அதிர்ச்சி..
தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்து நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், அரசு பள்ளிகளில் தூய்மை பணிகள் மற்றும் முன்னேற்பாடுகளை மக்கள் பிரதிநிதிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், குரோம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பல்லாவரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமாட்சி நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
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இது நம்ம திருச்செந்தூர் தானா? குறுக்கு வழியில் தரிசனத்திற்கு கூட்டி செல்லும் ஒரு புரோக்கரையும் காணோம்...!
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மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்
இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.