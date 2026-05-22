  4. Major Shake-up in Tamil Nadu Police: Several IPS Officers Transferred and Promoted
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (18:06 IST)

ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்.. சென்னை போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஐஜியாக டாக்டர் பி.கே.செந்தில்குமாரி

தமிழக காவல் துறையில் நிர்வாக நலன் கருதி ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தமிழக அரசு இன்று அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த உத்தரவின்படி, காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த டாக்டர் பி.கே.செந்தில்குமாரி ஐபிஎஸ், சென்னை போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எஸ்பியாக இருந்த டோங்ரே பிரவின் உமேஷ் ஐபிஎஸ், திருச்சி மாவட்ட எஸ்பியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
 
அதேபோல், கோவை மாநகர போக்குவரத்து துணை ஆணையராக இருந்த எஸ்.அசோக்குமார், தென்காசி மாவட்ட எஸ்பியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திருப்பத்தூர் மாவட்ட எஸ்பியாக இருந்த வி.சியாமளாதேவி ஐபிஎஸ், சென்னை மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றப்பிரிவு எஸ்பியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
 
மேலும், ஓசூர் ஏஎஸ்பியாக இருந்த அக்‌ஷய் அனில் வஹ்ரே ஐபிஎஸ் பதவி உயர்வு பெற்று திருப்பத்தூர் மாவட்ட எஸ்பியாகவும், நாகர்கோவில் ஏஎஸ்பியாக இருந்த டாக்டர் வி.லலித்குமார் ஐபிஎஸ் பதவி உயர்வு பெற்று பெரம்பலூர் மாவட்ட எஸ்பியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
தமிழக காவல் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த முக்கிய அதிகாரிகள் மாற்றம் சட்டம் ஒழுங்கை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
 
ஒரு வாரத்தில் எல்லா துறைகளிலும் ஊழலை ஒழித்துவிட்டோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா!..தமிழக அரசியல்வாதிகள் ஊழலில் கொழுத்தவர்கள்.. ஊழலை ஒழிக்கவே முடியாது..

பதவியேற்ற உடனே ஆய்வுக்கூட்டம்.. அறநிலையத்துறையில் இனி அதிரடி மாற்றம்?தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.

விதிமுறைகளை மீறினா கல்குவாரிக்கு சீல்!.. தவெக அமைச்சர் பிரபு எச்சரிக்கை!...தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் விஜய் மாறியிருக்கிறார்.

தவெக அமைச்சரவையில் கம்யூனிஸ்ட் இடம் பெறாததற்கு இதுதான் காரணமா?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.