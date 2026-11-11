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  4. Major Setback for OPS in Theni as 1,000 Supporters Join AIADMK Citing Neglect in DMK Alliance
Written By SIVA SIVA

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் திடீர் விலகல்.. 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் திமுகவில் இணைந்ததால் பரபரப்பு...

தேனி அரசியல்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:42 IST)
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தேனி மாவட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பிற்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
ஓபிஎஸ்-ன் நம்பிக்கைக்குரிய முக்கிய நிர்வாகிகள் தலைமையில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
திமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் இணைந்த போதிலும், அவருக்கு உரிய மரியாதையும் முக்கியத்துவமும் வழங்கப்படவில்லை என்றும், தேனி திமுகவில் தங்கம் தமிழ்ச்செல்வன் தரப்பால் அவர்கள் ஓரங்கட்டப்படுவதாகவும் எழுந்த அதிருப்தியே இந்த விலகலுக்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
 
அதேவேளையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக சசிகலா மற்றும் ஓபிஎஸ்ஸை சேர்க்க மறுப்பதன் மூலம், தென் மாவட்டங்களில் தனது செல்வாக்கை இழந்து அதிமுகவை வெறும் கொங்கு மண்டல கட்சியாக சுருக்கி வருவதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். 
 
வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனது மகனை அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் களமிறக்க ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டு வரும் வேளையில், அவரது சொந்த மாவட்டத்திலேயே ஏற்பட்டுள்ள இந்த ஆதரவாளர்கள் விலகல் அவரது அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு பெரும் சோதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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