தவெகவில் இணைந்த அதிமுக பிரபலம்.. இன்னும் யாரெல்லாம் வருவார்கள்?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, அஇஅதிமுகவின் வடசென்னை வடக்கு மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்ட புரசை வி.எஸ்.பாபு, இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். இது வடசென்னை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சமீபத்தில் உட்கட்சி விவகாரங்கள் மற்றும் புகார்கள் காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமியால் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து வி.எஸ்.பாபு நீக்கப்பட்டார். இதனையடுத்து, அவர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி, மாற்று பாதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். திமுகவில் நீண்ட காலம் பணியாற்றி, பின்னர் அதிமுகவில் மாவட்ட செயலாளர் போன்ற முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்த அனுபவம் கொண்ட வி.எஸ்.பாபுவின் வருகை, தவெகவிற்கு வடசென்னை பகுதியில் கூடுதல் பலத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் தற்போது மற்ற கட்சிகளில் இருந்து அதிருப்தியில் வெளியேறும் மூத்த நிர்வாகிகளை ஈர்க்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, தேர்தல் அனுபவம் வாய்ந்த பழைய முகங்களை முன்னிறுத்தி, 2026 தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை விஜய் தீவிரப்படுத்தி வருகிறார். 
 
புரசை வி.எஸ்.பாபுவின் இந்த தாவல், அதிமுக தலைமைக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும், புதிய அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தவெகவிற்கு ஒரு நம்பிக்கையாகவும் அமைந்துள்ளது.
 
