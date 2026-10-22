பொதுப்பணித்துறையில் அதிரடி மாற்றங்கள்.. வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும் என தகவல்...
தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையில் ஒப்பந்ததாரர் பதிவு முறையில் அதிரடியான மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த 6 அடுக்கு முறை முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்பட்டு, இனி 'கிளாஸ் I' முதல் 'கிளாஸ் IV' வரையிலான 4 அடுக்கு முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான டெண்டர்களை எடுக்க இனி ரூ.1.5 கோடி சால்வென்சி சான்றிதழ் இருந்தால் போதுமானது என தளர்த்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய விதிகளின்படி, பினாமி பெயரில் பதிவு செய்பவர்களின் உரிமம் 2 ஆண்டுகளுக்கு ரத்து செய்யப்படும் என்றும், போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்தால் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒருவர் ஒரே வகுப்பில் இரண்டு பதிவுகள் வைத்திருக்கக் கூடாது. விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.10,000 மற்றும் பதிவுக்கட்டணம் ரூ.1 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சீர்திருத்தங்கள் பொதுப்பணித்துறை பணிகளில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் நேர்மையையும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.