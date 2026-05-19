அரக்கோணம் - செங்கல்பட்டு இரண்டாவது ரயில் வழித்தடம்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்..!
தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான புறநகர் மற்றும் தொழில்முறை போக்குவரத்து வழித்தடங்களில் ஒன்றான அரக்கோணம் மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையேயான இரயில்வே உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது.
இந்த இரு நகரங்களுக்கும் இடையேயான 68 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இரண்டாவது இரயில் வழித்தடத்தை அமைப்பதற்கான திட்டத்திற்கு ரயில்வே வாரியம் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த பிரம்மாண்ட புதிய திட்டமானது சுமார் 993 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் புறநகர் பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இரயில் போக்குவரத்துத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டும், பயணிகள் சேவையை அடுத்தகட்டத்திற்கு மேம்படுத்தும் நோக்கத்தோடும் இந்த இரட்டிப்புப் பாதை திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
தற்போது இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ரயில்கள் ஒற்றைப்பாதையின் காரணமாக பல நேரங்களில் தாமதங்களை எதிர்கொள்கின்றன. புதிய இரட்டிப்பு பாதை அமைப்பதன் மூலம் ரயில்களின் பயண நேரம் கணிசமாக குறைவதோடு, கூடுதல் ரயில்களை இயக்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
இது சென்னை புறநகர் இரயில் சேவையில் மிகப்பெரிய நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் இப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.