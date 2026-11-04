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  4. Madurai-Tuticorin Railway Doubling: Tamil Nadu Govt Issues Gazette for Land Acquisition
Written By SIVA SIVA

மதுரை - தூத்துக்குடி இரட்டை அகல ரயில் பாதை: நிலம் கையகப்படுத்த அதிரடி கெஜட்!

train
Written By: SIVA
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:37 IST)
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தென் மாவட்டங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மதுரை - தூத்துக்குடி இரட்டை அகல ரயில் பாதை திட்டம் அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 
தொழில்நுட்ப நோக்கங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 1997' பிரிவு 3(1)-ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நில உரிமையாளர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை RVNL நிதியிலிருந்து நேரடியாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
திட்டத்தின் முக்கிய பயன்கள்:மதுரையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு தற்போது 4 மணி நேரமாகும் ரயில் பயணம் இனி 2 முதல் 2.5 மணி நேரமாக குறையும்.
 
தொழில் வளர்ச்சி: தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து மதுரை, விருதுநகர் மற்றும் சிவகாசிப் பகுதிகளின் ஜவுளி, பட்டாசு தொழிற்சாலைகளுக்குச் சரக்கு போக்குவரத்து வேகமாகும்.வேலைவாய்ப்பு: 
 
நிலப்பணிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த புதிய தொழில்முனைவுகள் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.இந்த இரட்டைப் பாதை திட்டம் முழுமையடையும் போது, தென் தமிழகத்தின் பொருளாதார மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி புதிய உச்சத்தைத் தொடும்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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