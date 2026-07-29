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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (12:39 IST)

சீமான் பற்றி அவதூறாக பேசிய புகார்!. பிஸ்மி மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு!..

seman bismi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:40 IST)
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பத்திரிக்கையாளர் மற்றும் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி தமிழ் திரையுலகில் பல வருடங்களாக சினிமா பத்திரிக்கையாளராக வலம் வந்தாலும் ஒருபக்கம் நிறைய யூடியூப் சேனல்களில் அரசியல் தொடர்பான கருத்துகளையும் பேசி வருகிறார்.

இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பற்றி அவர் அவதூறாக பேசியதாக நாம் தமிழர் கட்சியினர் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி யுடியூபர்கள் பிஸ்மி மற்றும் தமிழன் கோகுலன் ஆகிய இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து நாளை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

அதோடு வெற்றி பெற்றாலும் தோல்வி பெற்றாலும் சீமான் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அரசியல் தலைவர் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் பிஸ்மி மற்றும் தமிழன் கோகுல் மீது சைபர் கிரைம் போலீசார் அவதூறு பேசுதல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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