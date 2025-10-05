ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (11:17 IST)

முன்ஜாமீன் தராத மதுரை கோர்ட்! சுப்ரீம் கோர்ட்டில் புஸ்ஸி ஆனந்த் முயற்சி!

Bussy anand

மதுரை கோர்ட்டில் முன் ஜாமீன் கிடைக்காத நிலையில் புஸ்ஸி ஆனந்த் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

கரூரில் கடந்த மாதம் 27ம் தேதி தவெக நடத்திய பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக தவெக மாவட்ட நிர்வாகிகள் இருவர் மீது கரூர் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து கைதும் செய்துள்ளது.

 

அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், துணை பொ.செயலாளர் நிர்மல் குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், அவர்களை பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இதுதொடர்பாக முன் ஜாமீன் கேட்டு புஸ்ஸி ஆனந்த் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மனு அளித்த நிலையில், அது நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து தற்போது புஸ்ஸி ஆனந்த் உச்சநீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் கேட்டு மனு அளித்துள்ளார். அதேசமயம் அவர் எங்கே பதுங்கியுள்ளார் என தனிப்படை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

பாஸ்டேகில் கட்டினால் கம்மி.. ரொக்கமாக கொடுத்தால் இரு மடங்கு கட்டணம்! - புதிய நடைமுறை!

பாஸ்டேகில் கட்டினால் கம்மி.. ரொக்கமாக கொடுத்தால் இரு மடங்கு கட்டணம்! - புதிய நடைமுறை!சுங்கச்சாவடிகளில் பாஸ்டேக் முறையில் இல்லாமல் பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு கட்டணத்தை இரு மடங்காக மாற்ற உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தில் திடீர் மாற்றம்.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தில் திடீர் மாற்றம்.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய அடையாள ஆவணமாக விளங்கும் ஆதார் அட்டை, வங்கி சேவைகள், அரசு நலத்திட்டங்கள் உட்பட பல துறைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த சூழலில், 7 முதல் 15 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கான ஆதார் பயோமெட்ரி தகவல்களை புதுப்பிப்பதற்கான கட்டணத்தை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.

கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் நிதானத்துடன் செயல்படுகிறார்; டி.டி.வி. தினகரன் கருத்து

கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் நிதானத்துடன் செயல்படுகிறார்; டி.டி.வி. தினகரன் கருத்துதஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினின் செயல்பாடுகளை பாராட்டினார்.

விஜய் வாகன ஓட்டுனர் மீதும், ரசிகர் மீது வழக்குப்பதிவு! - காவல்துறை அதிரடி!

விஜய் வாகன ஓட்டுனர் மீதும், ரசிகர் மீது வழக்குப்பதிவு! - காவல்துறை அதிரடி!விஜய்யின் பிரச்சார வாகனம் ரசிகரின் பைக் மீது மோதிய வீடியோ வைரலான நிலையில் அது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுக்கு ரூ.50 லட்சம் சம்பாதித்தாலும் ஆடம்பர கடைகளில் செலவு செய்ய தயக்கம்: இளைஞரின் பதிவு குறித்த விவாதம்

ஆண்டுக்கு ரூ.50 லட்சம் சம்பாதித்தாலும் ஆடம்பர கடைகளில் செலவு செய்ய தயக்கம்: இளைஞரின் பதிவு குறித்த விவாதம்ஆண்டுக்கு ரூ.50 லட்சம் வருமானம் ஈட்டும் ஒருவர், பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் உள்ள ஆடம்பர கடைகளில் ஷாப்பிங் செய்ய தனக்கு போதுமான வசதி இருப்பதாக தோன்றவில்லை என்று சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டது விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com