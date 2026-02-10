செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (10:25 IST)

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!

ajithkumar
மதுரை மாவட்டம் மடப்புரம் அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பமாக, இவ்வழக்கில் பொய் புகார் அளித்ததாக கூறப்படும் நிகிதாவை நேரில் ஆஜராகுமாறு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில் சிபிஐ தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
 
மடப்புரம் அஜித் குமார் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஆரம்பத்தில் நிகிதா அளித்த தகவல்கள் மற்றும் புகார்கள் முரணாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அவரிடம் விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டியது அவசியம் என்பதால், அவரை நேரில் அழைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சிபிஐ அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தை நாடினர்.
 
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், நிகிதா நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. ஒரு கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியாகவோ அல்லது புகார்தாரராகவோ இருந்தவர் மீது பொய் புகார் அளித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதும், சிபிஐ இதில் நேரடியாக களமிறங்கியுள்ளதும் மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த விசாரணையின் முடிவில் கொலையின் பின்னணியில் உள்ள உண்மையான காரணங்கள் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

காரைக்கால் மீனவர்களை சிறைபிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்.. இது என்ன புதுசா இருக்குது?

காரைக்கால் மீனவர்களை சிறைபிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்.. இது என்ன புதுசா இருக்குது?தமிழக கடற்பரப்பில் வழக்கமாக இலங்கை கடற்படைதான் இந்திய மீனவர்களை சிறைபிடிப்பது வழக்கம். ஆனால், தற்போது ஒரு அதிரடி மாற்றமாக அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியை சேர்ந்த காரைக்கால் மீனவர்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களே சிறைபிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராமேஸ்வரம் மற்றும் காரைக்கால் மீனவர்களிடையே மூண்டுள்ள இந்த மோதல் கடற்கரை கிராமங்களில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?

ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?கடந்த சில வாரங்களாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் பரவலாக எழுந்தன. ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் புதிய சோதனைகளை செய்து 'ரிஸ்க்' எடுக்க விரும்பாத காங்கிரஸ் மேலிடம், வெற்றிகரமான பழைய கூட்டணியையே தக்கவைக்க தீர்மானித்துள்ளது.

இன்றுடன் முடிவடைந்தது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள்.. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது?

இன்றுடன் முடிவடைந்தது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள்.. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது?தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு சுருக்க முறைத் திருத்த பணிகள் இன்றுடன் நிறைவடைந்தன. இதனை தொடர்ந்து, வருகின்ற பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

எங்களை வெற்றி பெற வைக்கவில்லை எனில், கூட்டணி கட்சிகளை தோற்கடிப்போம்: கிருஷ்ணசாமி

எங்களை வெற்றி பெற வைக்கவில்லை எனில், கூட்டணி கட்சிகளை தோற்கடிப்போம்: கிருஷ்ணசாமிபரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, கூட்டணி அரசியல் குறித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படையாக பதிவு செய்துள்ளார்.

பழனிச்சாமியை நினைச்சா பாவமா இருக்கு!.. தவெக அருண்குமார் பேட்டி..

பழனிச்சாமியை நினைச்சா பாவமா இருக்கு!.. தவெக அருண்குமார் பேட்டி..புலி படத்தில் நடித்ததற்காக தான் வாங்கிய சம்பளத்தில் 15 கோடியை மறைத்ததாக சொல்லி வருமான வரித்துறை விஜய்க்கு 1.50 கோடி அபராதம் விதித்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com