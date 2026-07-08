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மதுரை எய்ம்ஸ் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறப்பு? மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உற்சாகம்
மதுரை தோப்பூரில் அமையவிருக்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறக்கப்பட உள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல், மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே பெரும் கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சுமார் 220 ஏக்கர் பரப்பளவில், ரூ. 2,000 கோடிக்கும் அதிகமான செலவில் ஜப்பான் நாட்டின் நிதி உதவியுடன் இந்த பிரம்மாண்ட மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி கட்டப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, மாணவர்களுக்கான வகுப்பறைகள், நவீன ஆய்வகங்கள் மற்றும் விடுதி கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட முதற்கட்ட பணிகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளன. மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இரவு பகலாக தீவிரமாக வேலை செய்து வருகின்றனர்.
மொத்தம் 33 மாதங்களுக்குள் ஒட்டுமொத்த கட்டுமானத்தையும் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 24 தனித்தனி கட்டிடங்கள் இங்கு அமையவுள்ளன. முதற்கட்ட பணிகள் 18 மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்த வளாகத்தில் 900 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட அதிநவீன மருத்துவமனை, மருத்துவக் கல்லூரி, மாணவ-மாணவியர் விடுதிகள், குடியிருப்பு வளாகங்கள், விளையாட்டுத் திடல் மற்றும் 750 இருக்கைகள் கொண்ட பிரம்மாண்ட அரங்கம் ஆகிய வசதிகள் இடம்பெறுகின்றன. அடுத்த மாதம் இந்த கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை வளாகம் திறக்கப்பட்டால், தென் தமிழக மக்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ வசதி கிடைப்பதுடன், மருத்துவ மாணவர்களின் கல்வித் தரமும் உயரும் என்பதால் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.
Edited by Siva
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தமிழகப் பத்திரப்பதிவு துறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், ஆன்லைன் மூலமாக பத்திரப்பதிவு செய்யும் புதிய நடைமுறை வரும் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று தவெக அரசின் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் நீண்ட நேரமாக காத்துக்கிடந்து அலைந்து திரிவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, தமிழக வெற்றி கழக அரசு இத்திட்டத்தை திட்டமிட்டுள்ளது.