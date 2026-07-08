  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Madurai AIIMS Campus Set to Open in August: Students and Parents Celebrate
Written By
Last Updated : Wednesday, 8 July 2026 (08:56 IST)

மதுரை எய்ம்ஸ் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறப்பு? மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உற்சாகம்

மதுரை எய்ம்ஸ்
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (08:53 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (08:56 IST)
google-news
மதுரை தோப்பூரில் அமையவிருக்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறக்கப்பட உள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல், மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே பெரும் கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சுமார் 220 ஏக்கர் பரப்பளவில், ரூ. 2,000 கோடிக்கும் அதிகமான செலவில் ஜப்பான் நாட்டின்  நிதி உதவியுடன் இந்த பிரம்மாண்ட மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி கட்டப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, மாணவர்களுக்கான வகுப்பறைகள், நவீன ஆய்வகங்கள் மற்றும் விடுதி கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட முதற்கட்ட பணிகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளன. மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இரவு பகலாக தீவிரமாக வேலை செய்து வருகின்றனர்.
 
மொத்தம் 33 மாதங்களுக்குள் ஒட்டுமொத்த கட்டுமானத்தையும் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 24 தனித்தனி கட்டிடங்கள் இங்கு அமையவுள்ளன. முதற்கட்ட பணிகள் 18 மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
 
இந்த வளாகத்தில் 900 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட அதிநவீன மருத்துவமனை, மருத்துவக் கல்லூரி, மாணவ-மாணவியர் விடுதிகள், குடியிருப்பு வளாகங்கள், விளையாட்டுத் திடல் மற்றும் 750 இருக்கைகள் கொண்ட பிரம்மாண்ட அரங்கம் ஆகிய வசதிகள் இடம்பெறுகின்றன. அடுத்த மாதம் இந்த கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை வளாகம் திறக்கப்பட்டால், தென் தமிழக மக்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ வசதி கிடைப்பதுடன், மருத்துவ மாணவர்களின் கல்வித் தரமும் உயரும் என்பதால் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.

Edited by Siva
About Writer
Webdunia

வயநாட்டில் நிலச்சரிவு!. 5 பேர் பலி!.. வைரலாகும் அதிர்ச்சி வீடியோ...

வயநாட்டில் நிலச்சரிவு!. 5 பேர் பலி!.. வைரலாகும் அதிர்ச்சி வீடியோ...கேரளாவில் வயநாடு பகுதியில் அதிக மழை பெய்யும் போது அங்கு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு உயிர் பலி ஏற்படும் சம்பவம் தொடர்ந்து வருகிறது.

தவெக அரசை கவிழ்க்க முயற்சித்த திருச்சி நரேஷ் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல்.. பரபரப்பு தகவல்...

தவெக அரசை கவிழ்க்க முயற்சித்த திருச்சி நரேஷ் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல்.. பரபரப்பு தகவல்...தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமான திருச்சி நரேஷ் என்பவரது வீட்டில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம்!.. ஆவணங்கள், பணம் பறிமுதல்!.. வசமாக சிக்கிய செந்தில் பாலாஜி தம்பி!..

தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம்!.. ஆவணங்கள், பணம் பறிமுதல்!.. வசமாக சிக்கிய செந்தில் பாலாஜி தம்பி!..தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் சமீபத்தில் சிலர் பேரம் பேச முயற்சி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஆன்லைன் மூலம் பத்திரப்பதிவு.. ரிஜிஸ்டர் அலுவலகம் வராமலே பத்திரம் பதியலாம்...

ஆன்லைன் மூலம் பத்திரப்பதிவு.. ரிஜிஸ்டர் அலுவலகம் வராமலே பத்திரம் பதியலாம்...தமிழகப் பத்திரப்பதிவு துறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், ஆன்லைன் மூலமாக பத்திரப்பதிவு செய்யும் புதிய நடைமுறை வரும் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று தவெக அரசின் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் நீண்ட நேரமாக காத்துக்கிடந்து அலைந்து திரிவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, தமிழக வெற்றி கழக அரசு இத்திட்டத்தை திட்டமிட்டுள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் 60000 டயர்கள் வாங்க போடப்பட்ட டெண்டர்.. தவெக அரசு அதிரடி ரத்து...

திமுக ஆட்சியில் 60000 டயர்கள் வாங்க போடப்பட்ட டெண்டர்.. தவெக அரசு அதிரடி ரத்து...போக்குவரத்துத் துறையில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் போடப்பட்ட டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.