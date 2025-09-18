வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (17:26 IST)

விஜய் கூட்டத்தில் பொது சொத்து சேதப்படுத்தப்பட்டால் நீதிமன்றம் தலையிடும்.. தவெகவுக்கு எச்சரிக்கை..!

TVK Vijay
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கோரிய வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், கூட்டங்களின்போது ஏற்படும் அசம்பாவிதங்கள் குறித்து கவலை தெரிவித்து, தவெக-வுக்கு பல அறிவுரைகளை வழங்கினர்.
 
கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றோரை கூட்டங்களுக்கு வரவேண்டாம் என்று நீங்கள் கூறலாம். அதேபோல் கூட்டங்களில் ஒழுங்கீனங்கள் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாக திகழலாமே?" என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
 
ரசிகர்கள் உயரமான இடங்களில் ஏறுவதாலோ அல்லது பிற அசம்பாவிதங்கள் நடந்தாலோ அதற்கு யார் பொறுப்பு ஏற்பது? இத்தகைய செயல்களை கட்சியின் தலைவர் மட்டுமே ஒழுங்குபடுத்த முடியும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
 
பரப்புரைகளின்போது பொதுச்சொத்துகள் சேதப்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க, தவெக-வும் காவல்துறையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்தது. இல்லையென்றால், நீதிமன்றமே நேரடியாக தலையிட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Siva

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?" ராகுல் காந்திக்கு அமித் ஷா கேள்வி

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் "வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டுக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்தெற்காசிய நாடுகளான தாய்லாந்துக்கும், கம்போடியாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை பிரச்சினை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, பிரசட் ப்ரீ வியர் என்றழைக்கப்படும் இந்து கோவிலுக்கு இரு நாடுகளுமே உரிமை கோரி வருகின்றன.

வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை.. முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!

வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை.. முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, அம்மாநில முதல்வர் நிதிஷ் குமார், வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

சாராயம் விற்ற பணத்தில் தான் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.. திமுக குறித்த அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

சாராயம் விற்ற பணத்தில் தான் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.. திமுக குறித்த அண்ணாமலை விமர்சனம்..!இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தி.மு.க.வின் முப்பெரும் விழா குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

