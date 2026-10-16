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Written By SIVA SIVA

அன்பில் மகேஸ் வழக்கு.. தீர்ப்பு எப்போது? பரபரப்பான தகவல்...

anbil magesh
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (18:14 IST)
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தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் முறைகேடு செய்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமின் மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது. 
 
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பெயரில் சட்டவிரோதமாக பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் புகாரின் பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் அவர் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருவார் என்றும், கைது செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் வாதிடப்பட்டது. மறுபுறம், குற்றச்சாட்டுகள் மிகவும் தீவிரமானவை என்றும், சுமார் 400 கோடி ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி காவல் துறை தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. 
 
மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய முத்துக்குமார் என்பவரை அன்பில் மகேஸ் பாதுகாப்பதாகவும், இவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் வாதிடப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களும் முழுமையாக நிறைவடைந்ததை அடுத்து, உயர் நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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