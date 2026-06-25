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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (13:57 IST)

துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி மீதான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் வழக்கு.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..

துரைமுருகன்
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (13:55 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (13:57 IST)
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தமிழக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் மூத்த தலைவருமான துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகியோருக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை சென்னை நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கை மாற்றக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளார்.
 
கடந்த 2006 ஏப்ரல் 1 முதல் 2009 மார்ச் 31 வரையிலான காலகட்டத்தில், துரைமுருகன் பொதுப்பணித்துறை, சிறைத்துறை மற்றும் சட்ட அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அப்போது அவர் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக 1.15 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு சொத்து சேர்த்ததாக கூறி, கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இவர் மீதும் இவரது மனைவி மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கு தற்போது சென்னையில் உள்ள எம்பி, எம்எல்ஏ-க்களுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
 
இச்சூழ்நிலையில், இந்த வழக்கை வேலூரில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. எனினும், வழக்கை மாற்றுவதற்கான போதிய சட்ட காரணங்கள் இல்லை எனக் கூறி நீதிபதி இளந்திரையன் மனுவை நிராகரித்தார். இந்த உத்தரவின் மூலம், துரைமுருகன் மீதான வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தற்போதைய சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திலேயே தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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