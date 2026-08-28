வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்.. நீதிமன்றம் கண்டனம்...
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக விலக்கு கோரிய விவகாரம் தொடர்பாக நீதிபதி கடுமையான கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருவதால், புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதிலிருந்து அமைச்சருக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், அமைச்சர் என்பதற்காக ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் இருக்க முடியாது என தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. “மாநிலத்தின் நிதியமைச்சர் என்பதால் நீதிமன்றத்துக்கு செல்ல முடியாது என்று கூற முடியாது” என்ற கருத்தையும் நீதிபதி முன்வைத்தார்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரியில் உள்ள அவரது சகோதரர் வீட்டில் ஏற்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக மரிய வில்சன் மீது லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர். அந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
விசாரணையின்போது, அமைச்சர் வேளாங்கண்ணி ஆலய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க செல்ல இருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு, நிகழ்ச்சி முடிந்து திரும்பிய பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகலாம் என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், அமைச்சர் சட்டத்துக்கு மேலானவர் அல்ல என்ற கருத்தை வலியுறுத்திய நீதிபதி, புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் அவர் எந்த தேதியில் நேரில் ஆஜராக உள்ளார் என்பதை தெரிவிக்குமாறு அவரது வழக்கறிஞருக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை பிற்பகலுக்கு ஒத்திவைத்தார்.
Edited by Siva