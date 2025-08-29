வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (10:17 IST)

உத்தரவிட்ட பின்னரும் பரவும் பெண் வழக்கறிஞரின் அந்தரங்க வீடியோ.. உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி..!

ஒரு பெண் வழக்கறிஞரின் தனிப்பட்ட வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையதளங்களில் இருந்து அகற்ற உத்தரவிட்ட பிறகும், அவை மீண்டும் மீண்டும் பரவி வருவது குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
 
வழக்கறிஞர் ஒருவர் தனது கல்லூரி காலத்தில் ஆண் நண்பருடன் இருந்த அந்தரங்க வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதை அடுத்து, அவற்றை அகற்ற கோரி அவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், 70-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்களில் இருந்து அந்த வீடியோக்களை 48 மணி நேரத்தில் அகற்றும்படி மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. 
 
இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அந்த பெண் வழக்கறிஞர் தரப்பு வழக்கறிஞர், தற்போது மூன்று இணையதளங்களில் அந்த வீடியோ பரவி வருவதாகவும், மேலும் ஒரு புதிய இணைப்பின் மூலம் பகிரப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
இதனை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நீதிபதி, "வீடியோக்களை அகற்ற உத்தரவிட்ட பிறகும், தமிழகத்தில் மட்டும் அவை மீண்டும் மீண்டும் எவ்வாறு பரவுகின்றன? இந்த வழக்கின் விசாரணை எந்த நிலையில் உள்ளது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
 
இதற்குப் பதிலளித்த சென்னை இணையக் குற்றப்பிரிவு, விசாரணை முடிவடைந்து இறுதி அறிக்கை தயாராக இருப்பதாகவும், தடயவியல் துறையின் அறிக்கைக்காக காத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தது. 
 
புதிய இணைப்பு உட்பட, நான்கு இணையதளங்களையும் உடனடியாக முடக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அடுத்த விசாரணையை செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
 
Edited by Mahendran

வெளிநாட்டு மாணவர்களால் அமெரிக்கா நாசமாகிவிட்டது! இந்தியாவை மறைமுகமாக தாக்கும் அமெரிக்கா?

வெளிநாட்டு மாணவர்களால் அமெரிக்கா நாசமாகிவிட்டது! இந்தியாவை மறைமுகமாக தாக்கும் அமெரிக்கா?இந்தியாவிலிருந்து மாணவர்கள் பலர் உயர்கல்விக்காக அமெரிக்கா செல்லும் நிலையில், வெளிநாட்டு மாணவர்களை மோசமாக சித்தரித்து அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீண்ட சரிவுக்கு பின் சற்றே உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

நீண்ட சரிவுக்கு பின் சற்றே உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!அமெரிக்காவால் விதிக்கப்பட்ட 50% வரியின் காரணமாக இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக சரிவை சந்தித்து வந்த நிலையில், இன்று பங்குச்சந்தை மீண்டும் சற்று உயர்ந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்த உயர்வு முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

திடீரென உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்த விஜய்.. என்ன காரணம்?

திடீரென உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்த விஜய்.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் சாதி ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்தகைய குற்றங்களை தடுக்க தனிச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனுவை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கல் செய்துள்ளார்.

நகைத்திருட்டு வழக்கு: கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமார் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு!

நகைத்திருட்டு வழக்கு: கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்குமார் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு!திருபுவனத்தில் காவல்துறை விசாரணையில் மரணமடைந்த அஜித்குமார் மீது நகைத்திருட்டு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது சிபிஐ.

கர்ப்பிணி பெண் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை மரணமா?

கர்ப்பிணி பெண் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை மரணமா?வரதட்சணை கொடுமையால் சமீபகாலமாக அதிக மரணங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் மற்றொரு சோகம் நிகழ்ந்துள்ளது. பெங்களூருவில் 27 வயதான ஒரு பெண் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவரது கணவர் பிரவீன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

