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Written By SIVA SIVA

பெரியார் அறிவுலக நூலக புத்தக கொள்முதல். ஏன் இன்னும் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? நீதிமன்றம் கேள்வி...

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (17:49 IST)
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பெரியார் அறிவுலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு விவகாரத்தில், தவறு செய்த ஒருவரை கூட இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிருப்தி தெரிவித்து அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. 
 
நூலக புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான உத்தரவை முறைப்படி செயல்படுத்தாததால் பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையில் இந்த அதிரடி உத்தரவுகள் வெளியாகின.
 
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மற்றும் சுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, புத்தகங்களை வாங்க பரிந்துரைத்தது யார் என கேள்வி எழுப்பியதுடன், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கி கணக்கை உடனடியாக முடக்க உத்தரவிட்டது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் குற்றவாளிகள் யார் என தெரியாவிட்டாலும் இன்னும் ஏன் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை என்றும் வினா எழுப்பினர்.
 
இதற்குப் பதிலளித்த அரசு வழக்கறிஞர், 112 பேர் கொண்ட பரிந்துரை குழுவே புத்தகங்களை பரிந்துரைத்ததாகவும், நவம்பர் 16-க்குள் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். ஆனால், பரிந்துரை குழுவின் மீது பழியை திருப்புவது ஏற்புடையது அல்ல என கூறிய நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் அரசு தரப்பில் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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