தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணி.. காவல்துறைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிமன்றம்...
தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பினர் பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
ஆர்.எஸ்.எஸ். மாநிலச் செயலர் ஜெகதீசன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், விஜயதசமிக்கு முந்தைய நாளான அக்டோபர் 25 மற்றும் நவம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் பேரணிகளை நடத்த அனுமதிக்குமாறு காவல்துறையினருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பேரணிக்கு அனுமதி மறுக்க காவல்துறை தரப்பில் புதிய காரணங்கள் எதுவும் கூறப்படவில்லை என்றும், ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட பழைய காரணங்களையே மீண்டும் கூறுவதாகவும் நீதிபதி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பேரணிக்கான நேரம், வழித்தடங்கள் மற்றும் இடங்களை வரும் அக்டோபர் 19-க்குள் இறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணி நடத்துவதற்கான தடைகள் விலகியுள்ளன.