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  4. Madras High Court Grants ED Two Weeks to Reply on Anitha Radhakrishnan's Plea
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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (10:48 IST)

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான சொத்துக்குவிப்புவழக்கு: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு...!

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (10:45 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:48 IST)
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சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க கோரி, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு வாரங்கள் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
 
தூத்துக்குடி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிராக சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இந்த சூழலில், தூத்துக்குடியில் நடக்கும் இந்த விசாரணைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முன்னதாக இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது. 
 
இந்த சொத்துக்குவிப்பு வழக்குடன் தொடர்புடைய சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்றத் தடை சட்ட வழக்கையும் சேர்த்து விசாரிக்கும் வகையில், தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை மதுரைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறை நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தது. அதன்பேரிலேயே இந்த தடை விதிக்கப்பட்டது.
 
தற்போது தங்களுக்கு எதிரான இந்த விசாரணை தடையை நீக்கக் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, இது குறித்து அமலாக்கத்துறை தனது பதிலை மனுவாக தாக்கல் செய்ய இரண்டு வாரங்கள் அவகாசம் அளித்து வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளது. இந்த உத்தரவு அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரத்தில் உற்றுநோக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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