கே.என்.நேரு வழக்கில் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கிய சென்னை ஐகோர்ட்.. அடுத்தது என்ன?
தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் உதவி பொறியாளர்கள், இளநிலைப் பொறியாளர்கள் மற்றும் நகரமைப்பு அலுவலர்கள் என 2,538 பணியிடங்களை நிரப்புவதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகவும், தலா 25 லட்சம் முதல் 35 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இப்புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உடனடியாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த பிப்ரவரி 20, 2026 அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை மறுஆய்வு செய்யக்கோரி முன்னாள் திமுக அமைச்சர் கே.என். நேரு தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நிலுவையில் இருந்தபோதே, உயர்நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவின்படி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த ஜூன் 5, 2026 அன்று எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியது.
இந்நிலையில், தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு கே.என். நேருவின் சீராய்வு மனுவை விசாரித்துத் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தது.
பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை மாற்ற எந்த முகாமையான காரணமும் இல்லை என்று நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தனர். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏற்கனவே பதிவு செய்த எஃப்.ஐ.ஆர் அடிப்படையில் சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடர இந்தத் தீர்ப்பு முழு அனுமதி அளித்துள்ளது.