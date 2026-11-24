மீண்டும் அன்பில் மகேஷ் ஜாமின் மனு.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் வாதம்.. இந்த முறையாவது கிடைக்குமா?
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. ரூ.400 கோடிக்கும் அதிகமான தனியார் பள்ளிகள் மோசடி வழக்கில், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஜாமீன் மனுவை நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் விசாரித்தார்.
முன்னதாக, இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் மேலும் இரண்டு குற்றவாளிகளை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சென்னையில் உள்ள ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இருப்பினும், காவலில் எடுக்க கோரும் மனு நிலுவையில் இருந்தாலும், ஜாமீன் மனுவை விசாரிப்பதற்கு எந்தவித சட்டத் தடையும் இல்லை என்ற மனுதாரர் தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் நீரஜ் கிஷன் கவுலின் வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை தொடங்க ஒப்புதல் அளித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் நீரஜ் கிஷன் கவுல் தனது வாதங்களை முழுமையாக நிறைவு செய்தார்.
இதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், அரசு தரப்பில் மாநில தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆர். ஜான் சத்யன் வரும் நவம்பர் 27, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று தனது எதிர்வாதங்களை முன்வைக்க உள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.