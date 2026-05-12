  4. Madras High Court Bars TVK MLA Srinivasa Sethupathi from Voting in Confidence Motion Over 1-Vote Victory Dispute.
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (13:16 IST)

1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி, திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பனை விட வெறும் ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த வெற்றியை எதிர்த்து திமுக தரப்பில் தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை நீதிபதிகள் விக்டோரியா கவுரி மற்றும் செந்தில்குமார் அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
 
நாளை தமிழக சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 'நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு' நடைபெற உள்ள சூழலில்,  திருப்பத்தூர் எம்.எல்.ஏ சீனிவாச சேதுபதி நாளை நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க நீதிமன்றம் அதிரடியாக தடை விதித்துள்ளது. ஒரு ஓட்டு வித்தியாசம் என்பதால், மறுவாக்கு எண்ணிக்கை அல்லது தேர்தல் நடைமுறைகளில் ஏதேனும் குளறுபடிகள் நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதா என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் வரை அவர் வாக்களிக்கக் கூடாது என நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
 
தவெக அரசுக்கு ஒவ்வொரு எம்.எல்.ஏ-வின் வாக்கும் மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கும் நிலையில், ஒரு உறுப்பினருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த தடை ஆளுங்கட்சிக்குச் சிறு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், தவெக தரப்பு இந்த தடையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
 
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.